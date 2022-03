La Unión Europea suspende desde el 2 de marzo las actividades de radiodifusión de los medios pro-Kremlin Sputnik y Russia Today "hasta que se ponga fin a la agresión a Ucrania y hasta que la Federación de Rusia y sus medios asociados dejen de llevar a cabo acciones de desinformación", dijo el Consejo en un comunicado.



La publicación en el Diario Oficial de la UE de estas medidas -que afectarán a cinco entidades legales de RT que transmiten en diferentes canales y lenguas, entre ellas a las emisiones en inglés, francés, español y alemán- supone su entrada en vigor oficial, si bien ahora son los Estados miembros de la UE los que la tienen que aplicar en sus territorios.



"La manipulación sistemática de la información y la desinformación por parte del Kremlin se aplica como una herramienta operativa en su asalto a Ucrania. También es una amenaza significativa y directa para el orden público y la seguridad de la Unión", dijo en un comunicado el alto representante de la Unión Europea para los Asuntos Exteriores, Josep Borrell.

La prohibición incluirá cualquier medio de transmisión o distribución, como el cable, el satélite, la televisión por IP, los proveedores de servicios de Internet, las plataformas o aplicaciones para compartir vídeos en Internet e implica la suspensión de cualquier licencia, autorización y acuerdo de distribución subyacentes, en relación con el contenido de estos medios de propaganda.



"Sputnik y Russia Today están bajo el control permanente, directo o indirecto, de las autoridades de la Federación Rusa y son esenciales y decisivos para adelantar y apoyar la agresión militar contra Ucrania, y para la desestabilización de sus países vecinos", apuntó el Consejo.



"Queda prohibido a los operadores difundir, permitir, facilitar o contribuir de otro modo a la emisión de cualquier contenido por parte de las personas jurídicas, entidades u organismos enumerados en el anexo, incluso mediante transmisión o distribución por cualquiera medios tales como cable, satélite, IP-TV, proveedores de servicios de internet, plataformas o aplicaciones de intercambio de vídeos en internet, ya sean nuevas o previamente instaladas", dice el texto.



La decisión también suspende cualquier licencia o autorización de radiodifusión, acuerdo de transmisión y distribución celebrado con las personas jurídicas, entidades u organismos enumerados en el anexo, esto es, RT en inglés, RT del Reino Unido, RT de Alemania, RT de Francia, RT en español y Sputnik..

Igualmente, se advierte de que queda prohibido "participar, consciente y deliberadamente, en actividades cuyo objeto o efecto sea eludir las prohibiciones" de emisión que ha acordado la UE. La vicepresidenta de la Comisión para Valores y Transparencia, Vera Jourová, y el comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton, mantuvieron en la noche del martes un encuentro con el Grupo de Reguladores Europeos de los Servicios de Comunicación Audiovisual (ERGA), que expresaron un amplio apoyo a una acción coordinada de la UE, dada la "emergencia de la situación" e hicieron hincapié en la importancia de abordar todas las formas de distribución de dichos canales y de acompañarlo de la comunicación adecuada.



"Los reguladores de los medios de comunicación, los operadores de telecomunicaciones, los servicios de streaming, las plataformas en línea... todos deben desempeñar su papel para contrarrestar la propaganda de guerra del Kremlin. No podemos dejar ninguna piedra sin mover en la lucha contra la desinformación y la beligerancia respaldadas por el Estado ruso", instó Breton en el encuentro. Bruselas considera la restricción a estas emisiones "compatible con los derechos y libertades fundamentales", aunque fuentes comunitarias reconocieron que implica una "restricción" a libertad de información en la medida en que "esa libertad puede ser limitada y ha sido limitada ya en situaciones que son corrientes, por desgracia".



Estas fuentes apuntaron a que en la directiva comunitaria sobre medios audiovisuales hay disposiciones que prevén que los reguladores nacionales verifiquen que las emisiones no inciten a la violencia y el odio, y apuntaron que, sobre esa base, ya hay reguladores nacionales que han tomado medidas contra ciertos medios rusos.



Así, la medida restrictiva se ha tomado en el marco de la agresión rusa a Ucrania, lo que supone, a su juicio, una "excelente justificación para la restricción la libertad de información" en esta ocasión.



EFE