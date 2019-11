Se accidentó 'Suso el paspi', reconocido humorista colombiano

Aunque Suso el paspi le puso algo de humor a la hora de anunciar que tuvo un accidente este 11 de noviembre, lo cierto es que su incapacidad será larga y ya tuvo que cancelar una gira por Estados Unidos.

Danny Alejando Hoyos, Suso el paspi, les contó a sus seguidores: “Estoy en urgencias, me caí, me dañé la planta del pie y el codo está fracturado”.



En la imagen que aparece en su Twitter está en una camilla hospitalaria "con un cabestrillo en su brazo derecho y un apósito en la planta de su pie izquierdo".

Y entonces tocó parar. Gracias a Dios no fue más grave y gracias a los médicos enfermeras por su trabajo. pic.twitter.com/btGNB4RZnh — Alejandro Hoyos Sucerquia (@AlegandroHoyos) 11 de noviembre de 2019

“Y entonces tocó parar. Gracias a Dios no fue más grave y gracias a los médicos y enfermeras por su trabajo”, dijo el humorista antioqueño. “Hay quietud, no puedo utilizar sino una sola mano y un solo pie, me resbalé y cuando iba cayendo, pa no darme en la cara, me voltié y me di fue en el hombro”, explicó.