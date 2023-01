Susan Sarandon y Paul Newman se encontraron como protagonistas en el set de grabación de la película Al caer el sol, cuyo título original es Twilight, estrenada en 1998. En la cinta, Newman hacía el papel de Harry Ross, un detective retirado que quería ayudar a una pareja de amigos, que casualmente eran actores de Hollywood, y terminaba metido en una compleja intriga criminal.

En esta cinta, Sarandon hacía el papel de Catherine Ames, pareja de Jack Ames, encarnado por Gene Hackman. En el reparto también figura la actriz Reese Whiterspoon.



Justamente, Susan Sarandon recordó esta película dirigida por Robert Benton en una entrevista dada por la actriz a BBC5. A propósito de experiencias suyas en torno a temas que hoy son de cuidado en Hollywood, como la brecha de genero entre los salarios de los artistas.



La actriz cuyo apellido era el segundo en el cartel promocional de la peícula: "Newman, Sarandon, Hackman" recordó que lo vivió justamente en ese rodaje. "Dijeron que eran 'favoured nation'- dijo Susan sobre la producción, que pregonaba con esta expresión que todos los actores del reparto cobrarían lo mismo-. Pero solo se referían a los dos hombres (Newman y Hackman)".

Pero la actriz no tardó en darse cuenta de que sus coestrellas cobraban una suma mucho más alta. Así que no había igualdad. Entonces, según recordó: Newman "dio un paso adelante y dijo: 'Bueno, te daré parte de lo mío'. Él era una joya".



En la misma entrevista, Sarandon -recordada por cintas como Thelma y Louise, El cliente y Quédate a mi lado- compartió su opinión sobre el movimiento del #MeToo. "Creo que lo que desaparecerá es el intercambio no deseado. Pero creo que entregarte a ti mismo sexualmente, o sentirse atraído por el poder y querer tener sexo con alguien que está en el poder, también es una opción. Lo que no queremos es que nos exploten y que los Harvey Weinstein del mundo nos tengan en sus manos y manejen nuestros proyectos”, puntualizó.

REDACCIÓN DE CULTURA

@CulturaET