En el capítulo de este 2 de marzo, en la ‘Survivor, la isla de los famosos’ la tribu Koi tuvo que tomar una difícil decisión, ya que tenían que escoger a uno de sus miembros para que fuera el quinto participante eliminado del programa.

Para esto, cada uno de los integrantes de Koi se acercó a la urna para votar por la persona que ya no querían que estuviera en el programa, ya que buscaban fortalecer el equipo y reforzar las fuerzas necesarias para seguir en la competencia.



Cuando se estaban revelando los votos de la urna, en un principio, Valentina Taguado y Catherine Mira se encontraban empatadas, pero el quinto voto fue para Valentina, haciendo que quedará eliminada del programa. Asimismo, tuvo que entregar su antorcha, la cual es un símbolo de su salida.



(Siga leyendo: Crimen del estilista Mauricio Leal y su mamá será contado en serie de Netflix).



Taguado le agradeció al Canal RCN por esta oportunidad y comentó que le habían ayudado a superar cada miedo que tenía en su vida.



Después del consejo tribal, los integrantes de Koi comentaron que tomaron esta decisión porque no les gustaron ciertas actitudes de Valentina durante la prueba, además, sentían que no se estaba esforzando lo suficiente.

Por otro lado, le mostraron su apoyo Catherine y la motivaron para que siga esforzándose y luchando fuertemente en las competencias, ya que durante el consejo tribal afirmó que no se sentía parte del equipo y la exclusión hacia ella era un hecho.



(Lea también: Muy nominados al Óscar pero nunca lo han ganado).



Luego se realizó una prueba de puntería para definir quién será el próximo líder. En Koi quedo Juan Palau, por Amazonas Catalina Londoño y en Espartos Eléider Álvarez.



Ahora, en ‘Survivor, la isla de los famosos’ comenzará un nuevo ciclo y los equipos también se someterán a la prueba de bienestar, en donde tendrán la oportunidad de conseguir alimento. Además, los líderes deberán escoger a un participante de su equipo para que cambie de tribu.

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Chris Rock hablará en Netflix de la bofetada de Will Smith en los Óscar

Disney Plus estrenará varias producciones en este mes, ¿cuáles son?

El cómic 'Dilbert' se cancela en diarios por comentarios racistas de su autor