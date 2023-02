‘Survivor’, el programa del canal ‘RCN’, mantiene a los televidentes al tanto de las duras pruebas que enfrentan los famosos colombianos. En un nuevo capítulo, este domingo se constató el rendimiento variado entre los concursantes: Las Amazonas -equipo totalmente de mujeres- resultó el perdedor.

Las celebridades debieron atravesar varios obstáculos para armar un rompecabezas. La rapidez del equipo Espartos los llevó al primer lugar, mientras que Koi logró alcanzar el segundo puesto de la prueba de inmunidad.



Las Amazonas continúan con un bajo desempeño. “Están agotadas, llevan dos días sin probar comida”, contó el presentador Tatán Mejía al verlas con desespero tratando de descifrar unas piezas. Pese a la derrota, la tribu de mujeres recibió como recompensa un paquete de arroz, un protector solar y repelente para lidiar con las condiciones.

(Además: Video: Clara Chía se estrella fuertemente contra una valla y Piqué se le burla).

¿Quién se irá de ‘Suvivor, la isla de los famosos’?

Las Amazonas, de acuerdo con las reglas de la competencia, tendrán un ‘Concejo Tribal’, en el que deberán enfrentarse entre ellas para decidir cuál debe abandonar el ‘reality’ más visto en las noches de la televisión colombiana.



Entre ellas, el nombre que más suena es el de Marcela Reyes, la reconocida dj, quien ha afrontado complicaciones de salud debido a la presencia de biopolímeros en su cuerpo por cirugías estéticas.

“Acá se le ha disparado el problema, se le ha perjudicado. (…) ¿No han visto cómo tiene las piernas? Tiene los morados por todas partes. Está muy mal”, contó su compañera Margarita Reyes.



Aunque las famosas creen que lo mejor para la salud de Reyes es que ella salga de la competencia, Sara Uribe, actriz y empresaria, también les expresó sus intenciones de regresar a casa: “Tengo claro que quiero irme y estoy esperando la oportunidad para que ellas me puedan ayudar. No lo estoy disfrutando. Creo que de aquí en adelante no les puedo aportar mucho. Trato de ser fuerte, pero ya no me da”.

(Le recomendamos: Así reaccionaron en redes sociales a la entrega de los Grammy 2023).

Entre lágrimas, la exparticipante de ‘Protagonistas de Nuestra Tele’ dijo que ella, al contrario de otros famosos que renunciaron al concurso, había luchado.

Sin embargo, mientras Uribe les contaba sus planes, Reyes también les pidió ayuda. “Me siento muy enferma, yo no voy a competir. Me duele toda la nalga. Necesito que me ayuden a pedir un médico. Se me están estallando unos vasitos, no me siento capaz de jugar”, reiteró.



Los siguientes capítulos dejarán ver si Marcela Reyes puede competir, abandona el programa o si, por el contrario, sus compañeras votan para que Sara Uribe se marche de la isla retadora.

También puede leer:

- Video: Clara Chía se estrella fuertemente contra una valla y Piqué se le burla.

- El actor Jimmy Vásquez se divorció tras 15 años; reveló si hubo infidelidad.

- Sebastián Caicedo habló del nuevo romance de Carmen Villalobos: ‘La vida sigue’.

- ‘Te ves diferente’: ‘Tiktoker’ se hace pasar por Luisito Comunica.