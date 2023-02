Es el capítulo 15 de ‘La isla de los famosos’, las tribus tuvieron que competir por la inmunidad. Dos grupos se salvaron, mientras que el otro tendrá que despedir a uno de sus integrantes en la próxima emisión.

En un primer momento, los líderes de cada grupo fueron a la tienda Survivor para abastecerse de comida, sin embargo, las monedas que habían ganado en el capítulo anterior no les alcanzaron para mucho. "La canasta básica familiar está más cara aquí que en Colombia”, comentó Wilder, quien eligió llevar lentejas y papaya. Luego, Eleider compró pasta y Camilo Pardo, alverjas.



Después, los tres equipos compitieron en la que sería la plataforma más alta construida en un reality colombiano. Debieron escalarla y luego construir un rompecabezas. Sin embargo, los Espartos no tuvieron el mejor desempeño y perdieron ante los Koi y Amazonas.

(Además: ‘¿Qué está pasando?’: Tatán Mejía critica a quienes renunciaron a ‘Survivor’).

Los Espartos se enfrentarán a la primera prueba de inmunidad individual luego de tener una racha desafortunada y no haber ganado ninguna prueba reciente. Ahora, Barbie, Yina, Diana, Eleider y Federico tendrán que enfrentarse para no tener que preocuparse por ser el tercer eliminado de la competencia.



Ante este panorama, las mujeres de la tribu Espartos preparan una alianza para asegurar su permanencia.



En las playas, los concursantes se dispusieron a descansar. Entonces, Wilder Medina cazó una culebra pequeña que propuso cocinar, aunque la idea no cautivó a sus compañeros.



Finalmente, Tatán Mejía le explicó la próxima prueba de inmunidad a los Espartos, cuyo ganador no solo se llevará el brazalete sino unos snacks saludables ¿Quién ganará y quién será eliminado?

Más noticias en EL TIEMPO

-Titanic regresa a los cines este San Valentín para celebrar su 25 aniversario

-‘La Descarga’: estos serían los nombres de los finalistas del programa

-‘No pensaba que me veía tan mal’: Taylor Lautner se sincera sobre su físico

Redacción ÚLTIMAS NOTICIAS