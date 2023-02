En el capítulo número 10 de ‘Survivor, La isla de los Famosos’, emitido por el canal ‘RCN’, la tribu de las Amazonas tuvo que despedir a dos de sus integrantes, a una de ellas por problemas de salud.

Las pruebas de supervivencia y el desgaste físico al parecer ya están empezando a hacer efecto en los participantes del reality y en su desempeño en la competencia.



En este capítulo, se dio a conocer que la DJ paisa Marcela Reyes no continuará en la competencia, esto luego de que en la transmisión anterior, la joven pidiera ser revisada por el equipo médico y no participara en la prueba de inmunidad.



Ahora, se ratificó el consejo que le dio una de las profesionales: “Mi criterio médico es que no puedes continuar”. Esto debido a la situación que afronta tras aplicarse biopolímeros en los glúteos; al parecer, Reyes había estado presentando molestias en su cuerpo estando en competencia.



(Puede leer: ¿Survivor La Isla de los Famosos está libreteado? Esto revela un participante).

La doctora ya le había indicado que lo más conveniente era que no continuara en el reality, sino que se realizara los exámenes médicos necesarios.



Por otra parte, las Amazonas debieron votar por cuál de ellas sería la próxima eliminada. Anteriormente, Sara Uribe había conversado con ellas para pedirles ser esa participante: “Yo ya no tengo nada que aportarles”, dijo.



Sus compañeras dejaron claro que respetaban la decisión de Sara, siendo ella la segunda eliminada de Survivor, La isla de los Famosos.



"En Survivor aprendí que siempre se necesita a un amigo para salir del fango. Por primera vez en mi vida me sentí protegida por un grupo de mujeres que nos cuidábamos, nos entendíamos, nos escuchábamos con amor y compasión", escribió en Instagram Sara Uribe.

Más noticias en EL TIEMPO

-¿Se perdió ‘Survivor’? Una dura competencia y una sorprendente renuncia

-Mateo Carvajal sorprendió a Stephanie Ruiz al pedirle matrimonio en vivo

-Tras una dura votación, se conoce el primer eliminado de Survivor 2023

Tendencias EL TIEMPO