‘Superstore’,  es una comedia de habla de temas fuertes

Los guionistas siempre son efectivos a la hora de poner obstáculos en la relación que tengo en la Tv”, dice el actor estadounidense Ben Feldman, protagonista de la serie Superstore.



Aunque la producción ya terminó de emitir su tercera temporada, se prepara para un nuevo ciclo en Estados Unidos.



En Colombia se emite por Warner Channel. 'Superstore' cuenta las vivencias de un grupo de empleados de una tienda de grandes superficies, explotando las relaciones, los conflictos y los miedos de un grupo de personas variopintas, todo bajo el manto de un humor inspirado en el repentismo de los diálogos.



Junto a Feldman, está la actriz America Ferrera, recordada por su papel en Ugly Betty (la versión estadounidense de la telenovela colombiana ‘Yo soy Betty la fea’).



“En verdad creo que marcamos una diferencia en el tono de comedia frente a lo que proponen otras producciones. Las cosas han funcionado, pues ya se está trabajando en una nueva temporada. Creo que es algo orgánico lo que rodea nuestra química en pantalla”, explica Feldman, quien frente a las cámaras se convierte en Jonah Simms, quien parece estar enamorado de Amy Sosa (Ferrera).



Esa tensión que planteé al principio funciona a la par con una arriesgada fórmula en la que los personajes enfrentan temas candentes.



"'Superstore' ha sido un espacio para hablar de temas fuertes como el aborto, la inmigración o la política (…) esta es una serie de gente común y realmente de eso debería estar hablando la gente en la calle. A veces me parece una locura que las personas no tengan discusiones serias acerca de situaciones de esa índole”.



La comedia es también una fuente de reconocimiento a la amistad. “Es el elemento más importante del programa; junto a una idea de lo multicultural, expuesta en las raíces de los personajes: latinas, orientales o estadounidenses. Siento que si yo entrara a esta gran tienda y solo viera personas blancas o de una sola raza, eso sería algo raro, algo aburrido, Quiero ver gente de todas las razas, credos y culturas”.



Feldman opina lo mismo de la relación que tiene con Amy. “Me parece que está bien así; con sus giros y sus pausas (…) Si fuéramos solo novios no habría tanta magia”, finaliza.



Andrés Hoyos Vargas

@AndresHoy1

CULTURA EL TIEMPO