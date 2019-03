‘Supernatural’, la serie de culto que llegó al episodio 300

Se trata de una de las series más longevas de la actualidad y una de las pocas cuya audiencia crece con el paso del tiempo. ‘Supernatural’ celebra 300 episodios en Warner Channel.



“Quién hubiese imaginado hace 14 años que aún estaríamos acá, ¿no es cierto? Imagínate entrar a este estudio y contarles a todos que vamos a hacer un programa sobre dos hermanos que cazan demonios y que jamás mueren porque conocen a un amigo que es ángel... ¡Todos se reirían y creerían que será un fracaso! Y, sin embargo, acá estamos y así como nosotros somos los primeros sorprendidos, también somos los primeros agradecidos”, dice Jared Padalecki, uno de los protagonistas.

En la trama, Padalecki y Jensen Ackles son Sam y Dean Winchester, dos hermanos que se dedican a combatir fuerzas sobrenaturales a lo largo y ancho de Estados Unidos. Estrenada en 2005 como un producto fantástico en la senda de lo que habían sido éxitos como ‘Bufy, la cazavampiros’, su continuación ‘Angel’ o ‘Charmed’, ‘Supernatural’ encontró rápidamente su audiencia, pero con cada nueva temporada intentó llevar la historia un paso más allá, animándose a asesinar a todos sus protagonistas más de una vez, incluir en la historia a ángeles y demonios y jugar con giros narrativos inesperados.



“Cada año me pregunto, ‘¿y ahora cómo harán para superar lo que ya hicimos?’, y siempre me terminan sorprendiendo. Hemos hecho episodios en donde viajamos a realidades paralelas en las que nuestros personajes no existían, hemos muerto y resucitado varias veces, hemos sido dibujos animados”, cuenta Ackles. De hecho, uno de los capítulos más celebrados fue una inesperada colaboración con Scooby Doo.



En una era en la que las series parecen necesitar de presupuestos millonarios y grandes nombres de Hollywood para destacarse en el infinito océano de posibilidades del ‘streaming’, ‘Supernatural’ sigue creciendo como fenómeno de culto bajo sus propias reglas.

En constante trasformación

Aunque toda la acción sucede en Estados Unidos, la serie se rueda en la ciudad de Vancouver (Canadá), al igual que otras producciones como ‘Supergirl’, ‘Flash’ o ‘Star Trek: Discovery’. El gobierno canadiense ofrece atractivos incentivos para trabajar allí, y son numerosos los estudios de televisión instalados en las afueras de la metrópolis. En el caso de ‘Supernatural’, se trata del mismo sitio desde 2005, en una estructura que se fue agrandando.



La ficción comenzó siendo grabada en 16 mm y hoy se rueda con la máxima definición y su equipo de efectos especiales, que trabajaba con prótesis y trucos de cámaras hace más de una década; en la actualidad tiene 13 personas trabajando con ‘software’ digital. Así, una escena que hace años podría demandar un nuevo decorado o decenas de extras ahora se resuelve con animación.



Tener 14 temporadas de una trama en la que los viajes en el tiempo y los ‘flashbacks’ son posibles tiene algunas complicaciones adicionales. El área de vestuario, por ejemplo, guarda todos los conjuntos que usaron los personajes desde el primer episodio en un almacén en el que todo está etiquetado. “Uno nunca sabe cuándo un guionista nos dirá: ‘¿Sabés qué? ¡Este personaje vuelve de la muerte!’ Y vas a tener que volver a vestirlo. Es mejor eso que tener que recorrer internet y mercados de pulgas buscando una determinada camisa a cuadros”, explicó Kerry Weinrauch, responsable de vestuario.



Algo similar ocurre con uno de los grandes protagonistas de la serie y objeto favorito de los 'fans', un Chevrolet Impala negro del año 1967 con el que viajan por las rutas estadounidenses. Se volvió tan icónico que el precio de ese modelo voló por las nubes y hoy existe una compañía que vende el auto caracterizado como en ‘Supernatural’ y es tratado en el set como un actor más, con una persona a cargo y varios “cambios de vestuario”, listo para rodar distintas escenas.



Para Mark Pellegrino, quien en ‘Supernatural’ se pone en la piel nada menos que de Lucifer, la comunidad de televidentes que se formó también juega un rol central: “No hay duda de que los fanáticos mantienen viva esta serie que, francamente, nunca va a terminar. El año pasado me encontré con una niña de 13 años que me habló del programa pero ¡no había ni nacido cuando se estrenó! Ese traspaso generacional es lo que permite el fenómeno único de que hoy tengamos más televidentes que cuando empezó la serie”.



De hecho, el episodio 300 que se vio el domingo 24 de febrero fue dedicado al legado de la serie y a sus seguidores. Sin duda fue un momento único que todos los fanáticos estaban esperando.



TOMÁS BALMACEDA

LA NACIÓN (Argentina) - GDA

