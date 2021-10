¡El nuevo Supermán es gay! ¿Qué tanto sabe del Hombre de acero?

Superman, durante casi un siglo, fue el símbolo del macho puro y duro. Su solución básica a todos los problemas eran la fuerza bruta, los puños, sus músculos y sus ojos rojos; pero los tiempos cambian.



Jonathan Kent, su hijo de 17 años, el heredero de la capa roja y los calzoncillos por fuera, es gay. Sus luchas como superhéroe no serán contra los aliens o una posible hecatombe nuclear, sino que le hará frente al cambio climático, el uso descontrolado de armas en los Estados Unidos y, evidentemente, a la discriminación de todo tipo. La imagen que se reveló del beso de Jon, como le gusta que le digan, con el reportero Jay Nakaua –con su luminoso pelo morado– anuncia nuevos aires para el mitológico extraterrestre. ¿Qué tanto sabe de Superman?

1. La primera vez que apareció la imagen de Superman en la revista Action Comics fue en:



A. En 1938.



B. En 1941 cuando Japón bombardea Pearl Harbor y EE.UU. necesita un héroe.



C. En 1914.



D. En 1928 en respuesta al creciente auge de Mickey Mouse.



2. Hay fans de Superman en todo el mundo. Jerry Seinfeld, Genne Simmons, Shaquille O'Neal, John Bon Jovi... pero sin duda el mejor monólogo de todos los tiempos sobre el 'Hombre de acero' estuvo a cargo de un personaje de ficción que dejó claro que el hijo de Kriptón nos ve como idiotas, ¿quién lo dijo?



A. Bill en Kill Bill 2



B. Batman en Liga de la Justicia



C. Bugs Bunny en Space Jam



D. La despampanante Jessica Rabbit en ¿Quién engañó a Roger Rabbit?





3. ¿Cuál es la identidad del Superman afroamericano?



A. Michael B. Jordan.



B. Calvin Ellis



C. Dexter Holland



D. Joe Black



Henry Cavill ha interpretado a Superman en varias oportunidades. Foto: Warner Bross.

4. ¿Quién escribió el cómic de La muerte de Superman?



A. Frank Miller



B. Dan Jurgens



C. David J. Cannell



D. Frank Lupo.



5. El gran rival de Superman en la Liga de la Justicia es Batman. En uno de los capítulos más recordados de la serie animada el murciélago no solo lo derrota con kryptonita, sino que...



A. Bruce Wayne seduce a Lois Lane



B. Se disfraza de Superman



C. Se alía con Bizarro



D. Se apodera de La fortaleza de la soledad y le roba tecnología kriptoniana



6. ¿Cómo se llama el hijo de Superman y Lois Lane en Superman Returns?



A. Edgar



B. Jason



C. Bruce



D. Jimmy



7. ¿Qué actor no ha interpretado a Lex Luthor?



A. Kevey Spacey



B. Jesse Eisenberg



C. Gene Hackman



D. Anthony Hopkins

8. ¿Cuál es el nombre de los padres biológicos de Superman?



A. Gus-El y Sof-Gom



B. Jor-El y Lara Lor-Van



C. Kal-El y Jane-El



D. El general Zod y Ursa-El



9. ¿Qué actor legendario interpretó al papá biológico de Superman?



A. Marlon Brando



B. James Dean



C. Clark Gable



D. Omar Sharif



10. Superman tiene una maldición (sobre todo en el cine) que lo acompaña desde hace años.



A. Que su mamá tiene un nombre muy común.



B. Su poca tolerancia a la lactosa y a la kriptonita.



C. Quien se pone el vestido y la capa sufre una tragedia o desaparece.



D. Quedarse soltero.

11. ¿Cómo se llama la hija de Superman?



A. Louis Kent.



B. Sara Kent



C. Jeimmy Clark



D. Kara Kent.



12. Supergirl, la prima del hombre de acero, tuvo su propia película, ¿quién fue la protagonista?



A. Jennifer Connelly



B. Margot Kidder



C. Helen Slater



D. Faye Dunaway



13. ¿Quién casi destruye la relación entre Superman y Luisa Lane?



A. Lynda Carter



B. Margot Robbie



C. Diana Prince



D. Mariel Hemingway



14. ¿Qué actor de una famosa serie apareció en Superman IV?



A. John Cryer



B. Bryan Cranston



C. Tom Selleck



D. Chuck Wagner



15. Cuántas películas oficiales se han hecho de Superman



A. 5



B. 4



C. 9



D. 8

Película Batman vs. Superman, con Henry Cavill como el hombre de acero. Foto: Warner Bros.

16. ¿Cuál es la razón de la calvicie de Lex Luthor?



A. No es calvo; se rapa todos los días para tener una apariencia amenazadora.

B. Suberboy trata de apagar un incendio en el laboratorio de Lex y lo deja calvo por accidente.

C. La manipulación de kriptonita para tratar de matar a Superman.

D. Un accidente nuclear.



17. ¿Qué actor quedó vestido y alborotado con el traje de Superman y no pudo interpretar al personaje?

A. Bill Bixty

B. Nicolas Cage

C. Kevin Costner

D. Luke Perry



18. ¿Quién es la mujer que reclama ser la madre de Superman en la serie Smallville?



A. La señora Doubtfire

B. Lana Turner

C. La señora Dunleavy

D. Carrie Underwood.





19. Además de Lois Lane, Superman ha tenido romances con diferentes mujeres, ¿con cuál nunca tuvo ningún tipo de relación?



A. Las extraterrestres Luma Lynai y Máxima

B. La sirena Lori Lemaris

C. La mujer maravilla

D. Mary Jane Watson



20 ¿Quién fue el primer actor que se metió en la piel del personaje?



A. George Reeves

B. Christopher Reeves

C. James Cukor

D. Brandon Routh



Respuestas

1.A

2.A

3.B

4.B

5.A

6.B

7.D

8.B

9.A

10.C

11.D

12.C

13.D

14.A

15.D

16.B

17.B

18.C

19 D

20.A​