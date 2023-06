Superman está más vivo que nunca. Tras la despedida de Henry Cavill del personaje, el que parecía el actor perfecto para borrar la eterna sombra de Christopher Reeve y para muchos el que mejor se ajustaba a las características físicas del superhéroe de DC Comics y del universo cinematográfico que se creó a partir del alienígena del planeta Krypton, los fans estaban en vilo. La expectativa no podía ser mayor, ¿quién podría ponerse el traje azul y salvar al mundo y al cine de superhéroes, tan de capa caída por estos días? El humo blanco del centro de operaciones cinematográficas de DC Films hizo su aparición y se reveló el hombre que sería el nuevo Kal-El —el nombre original del hombre de acero en su planeta—. La noticia le dio la vuelta al mundo.

James Gunn, amo y señor (junto a Peter Safran) del departamento responsable de la arquitectura del universo cinematográfico de DC, dio el nombre en las redes sociales y quizá alguna vez se revele la transcripción de la llamada al candidato ganador. No todos los días un actor recibe una llamada en la que le dicen: “Oye… vas a ser Superman”. ¿Qué hizo? ¿Se tiró por la ventana? ¿Quién no ama a Superman?, quizá solo Lex Luthor y uno que otro bicho raro. ¿Quién no se puso el traje azul y la capa roja en Halloween?



David Corenswet tuvo que sentir algún tipo de descarga eléctrica por todo el cuerpo al oír la voz de Gunn. El actor de 29 años se quedó con el puesto que dejó Cavill luego de diez años de un vuelo espectacular en el cine, carisma y un físico que causó estragos emocionales y deseos carnales en su cada vez más amplia fanaticada. No va a ser fácil ponerse el traje.



Pero Corenswet se tenía fe. En una entrevista en 2019, cuando trabajaba en la serie de Ryan Murphy Hollywood, sus palabras para la revista Entertainment Weekly fueron: “Mi objetivo es llegar a interpretar a Superman”.

Me encanta la versión oscura Henry Cavill, pero me encantaría ver que la próxima sea muy brillante y optimista

El actor nacido en Filadelfia hizo el recorrido típico. Comenzó en el teatro, en cortometrajes independientes y hasta escribió y protagonizó uno: Following the Chase. Trabajó en House of Cards, The Politician, y cuando parecía que su carrera se estaba centrando solo en temas relacionados con ese poder político, dio un giro a la serie policíaca We Own this City, como un agente que está inmerso en una red de corrupción y tuvo el papel de un proyeccionista de cine en un pueblo estadounidense de principios del siglo XX en la cinta de terror

“Me encantaría ver a alguien hacer un retroceso optimista. Me encanta la versión oscura Henry Cavill, pero me encantaría ver que la próxima sea muy brillante y optimista”, recalcó en su momento, sin saber que sus palabras eran el mejor reflejo de ese adagio que dice: ‘Ten cuidado con lo que deseas porque se puede cumplir’. De hecho, el guion del próximo proyecto tiene ese enfoque. El productor Peter Safran ya había comentado a principios de este año que Superman Legacy explorará los conflictos y la búsqueda de equilibrio del superhéroe tras su naturaleza Kryptoniana y su vida en la Tierra en la población rural de Smallville, Kansas. No estará solo, Luisa Lane ahora estará en el cuerpo de Rachel Elizabeth Brosnahan, quien es conocida por ser la protagonista de la serie The Marvelous Ms Maisel, con la que Brosnahan ganó un Emmy como mejor actriz.



***

Henry Cavill, en su papel de Superman. Él se convirtió en el referente contemporáneo del kryptoniano. Foto: Warner Bros.

Por ahora lo único claro es que la nueva película de Superman llegará a las salas de cine el 11 de julio de 2025 y será parte de la nueva estructura del universo cinematográfico de DC Cómics, tan golpeado por los fracasos de taquilla como Black Adam, la segunda parte de Shazam o la misma The Flash, que no ha sido el éxito comercial que se esperaba, aunque se ha llevado los aplausos de los fanáticos más insólitos del propio Superman, al concederle una pequeña aparición en una de las escenas más alocadas del filme, a Nicolas Cage -sí, él también pudo probarse el traje antibalas azul de la S en el pecho- y que no tuvo suerte con Superman Lives, el proyecto que en 1998 prometía un regreso brutal del Hombre de acero, pero las ideas de su director Tim Burton y la baja taquilla de su maravillosa locura de ciencia ficción Marcianos al ataque, asustaron a los ejecutivos de Warner, que frenaron el proyecto y le negaron al público una posible obra maestra.

Portada de un cómic de Superman y la Mujer Maravilla dibujado por el brasilero Pablo Siqueira.. Foto: Carlos Ortega

Al final, la vida le dio un bocado de felicidad a Cage, que pudo verse en pantalla como su héroe favorito en esa escena de The Flash en una impresionante batalla contra una araña intergalactica; no en vano, el protagonista de Contracara bautizó a su hijo con el nombre de Kal-El y llegó a tener en su impresionante colección de cómics el primer ejemplar de Action Cómics Número 1, de 1938, donde se dio a conocer a Superman (creado por Jerry Siegel y Joe Shuster). A Cage le robaron una edición de esa publicación, que misteriosamente apareció luego y llegó a venderse en 3.2 millones de dólares, siendo el cómic más caro de la historia, hasta que apareció Spider-Man para robarle ese honor: en septiembre de 2021 Amazing Fantasy Número 15, la primera aparición de Spider-Man, se vendió por 3,6 millones de dólares.



***

Christopher Reeve interpretó en 1978. Foto: Archivo. EL TIEMPO

La historia de Superman ha estado cargada de un halo de contrastes, éxito, muerte, mala suerte y olvido. Muchos no bajan del pedestal al actor Christopher Reeve como el mejor Superman de la pantalla grande. Protagonizó la superproducción de 1978, se afianzó en la segunda parte (1980), tropezó en Superman III (1983) junto al comediante Richard Pryor en una trama confusa en la que hasta casi destruyen a Colombia por no querer venderle el café a Ross Webster (Robert Vaugh), un multimillonario psicópata; y se fue al infierno con Superman IV, la peor de la saga y con la que Reeve dejó el papel tras un estruendoso fracaso comercial en 1987.

El actor quedó cuadriopléjico tras sufrir un accidente al caerse de un caballo en 1995 y falleció a los 52 años en el 2005 por un ataque cardíaco; lo que llevó a que se acentuara el mito de un destino fatal entre quienes han interpretado el personaje. David Corenswet ya debe estar al tanto de eso.La leyenda de ‘una maldición’ se dio precisamente por el final que tuvieron los intérpretes.

Detalle de la Edición de Action Cómics 1 Foto: Archivo particular

Cuando se pensó en trasladar las aventuras del héroe al cine, el primero en atreverse fue Kirk Alyn, que trabajó en las versiones cortas Superman (1948) y Atom vs Superman (1950), aunque era un actor con formación en Broadway, no pudo escapar de la sombra del kryptoniano. Su papel encantó al público aunque no volaba (no había recursos técnicos para tapar bien los cables que lo sostenían cuando surcaba los cielos, así que terminó siendo reemplazado por una especie de imagen animada cuando se acercaba a las nubes), un año después de las películas le ofrecieron volver al papel y se negó. En el filme de 1978 tuvo una breve aparición como el padre de Luisa Lane. Murió en 1999 a los 88 años.

Las aventuras en la pequeña pantalla fueron asumidas por George Reeves. El inicio de esa serie comenzaba con la famosa frase: “Es un pájaro, es un avión….es Superman” y llevó rápidamente a la fama al intérprete que antes había trabajado en Lo que el viento se llevó y pasó mucho tiempo en filmes de bajo presupuesto, antes de la gran oportunidad que le brindo el universo de DC Cómics.

En la serie de televisión ‘Las aventuras de Superman’, George Reeves fue uno de los primeros que encarnó al superhéroe. Esta producción se transmitió entre 1952 y 1958 y tuvo más de 100 episodios. Foto: ABC

Pero Superman lo sobrepasó, lo encasilló y en 1959 cuando su lucha personal por convertir a Superman en algo más serio parecía iba convertirse en realidad con un nuevo ciclo de episodios, Reeves falleció. Estaba en una fiesta en su casa y tras ir a descansar los invitados escucharon un disparo. Las autoridades dictaminaron que se había suicidado, pero por años se investigó si se trataba de un asesinato. En el 2006 Ben Affleck protagonizó la cinta Hollywoodland, de 2006 en la que ficcionaba ese caso. Técnicamente, Affleck contaría como otro Superman, pero la historia actual lo llevaría a decantarse por ser un Batman polémico y que tuvo un nuevo aire en The Flash.

El actor Dean Cain interpretó al superhéroe en la serie de televisión Lois & Clark entre 1993 y 1997. En total, se filmaron 87 episodios. Foto: Warner Bros.

Otro fue el desenlace de Dean Cain, que fue la estrella de Louis & Clark: las nuevas aventuras de Superman, otro aporte televisivo a esa historia, que se emitió entre 1993 y 1997. A él le tocó gravitar en el universo del superhéroe por mucho tiempo. Participó en Smallville ( serie que contaba la adolescencia de Clark Kent con Tom Welling a la cabeza) y en Supergirl, antes de abrazarse al cine familiar. Su película más reciente es R.A.D.A.R: las aventuras del perro biónico.



Mientras que Brandon Routh, que fue legalmente el actor que tomó el papel tras la cancelación del proyecto de Nicolas Cage y Tim Burton para la gran pantalla en el 2006, siguió los pasos de Dean Cain. Superman: El regreso, mostró a un héroe que volvía a la tierra y se reencontraba con su peor enemigo Lex Luthor.

Brandon Routh interpretó a Superman en el relanzamiento de la franquicia por parte de Warner Bros en 2006. Foto: Warner Bros.

Aunque el director Bryan Singer quiso impregnar un tono más serio y tuvo la tecnología del momento para que la experiencia cinematográfica fuera inolvidable, esta reaparición no funcionó. Ni siquiera el antagonismo de Kevin Spacey, hoy villano de la vida real para Hollywood por acusaciones de abuso sexual, salvaron el intento de revitalizar la franquicia.



Los fanáticos no se comieron el cuento de que se trataba de una actualización del legado de Christopher Reeve. Brandon Routh nunca tuvo el carisma para ser el hombre de acero. La cinta contaba la reaparición del héroe tras años fuera de la Tierra investigando lo que pasó con su planeta y convirtiéndose en padre, con un hijo fruto del amor con Luisa Lane. Todo cambió con la selección de Henry Cavill para Superman: el hombre de acero.

“Es el mejor, es el más parecido a Christopher Reeve”, “Si tiene carisma”, fueran las reacciones ante el nuevo actor, que voló hasta el universo de la fama, antes de recibir una fuerte dosis de Kryptonita (lo único que puede vencer al superhéroe), tras la mala recepción que tuvo la segunda película Batman vs Superman y la polarización que generó La liga de la justicia con sus dos versiones. A pesar de eso, es indiscutible que Cavill tenía la esencia de Superman, el carisma de Reeves y le impregnó un tono más complejo emocionalmente, que lo hizo ser el británico con el personaje más famoso de la cultura popular estadounidense y del mundo.

Película Batman vs. Superman, con Henry Cavill como el hombre de acero. Foto: Warner Bros.

Pero todo daría un giro con la llegada de James Gunn y Peter Safran a DC Films, los nuevos jefes le dijeron ‘sayonara’ al actor, a menos de dos meses de un anuncio de la compañía en la que reafirmaban su presencia de un nuevo proyecto cinematográfico. “Después de que el estudio me instara a anunciar mi regreso en octubre (del año pasado), antes de su llegada (de Gunn y Safran), esta noticia no es la más fácil, pero así es la vida”, agregó en sus redes un entristecido Cavill.



Le da contexto: James Gunn: el único ser humano que es capaz de asustar a los superhéroes de DC

A otra propuesta que le ha ido bien es a la serie Superman & Lois de HBO Max, que muestra la vida en pareja del protagonista tras su regreso a la ciudad donde creció, con un tono más adulto y centrado en la convivencia familiar como parte esencial de su lucha contra la maldad. Ya tiene tres temporadas y la luz verde para un cuarto ciclo. Ni que decir de Supergirl, quien se robó el show en la nueva cinta de Flash, que asumió la colombiana Sasha Calle y que ya está en conversaciones para el desarrollo de un filme solo para la prima de Clark Kent.



Otro tema: Sasha Calle, la Supergirl de ‘The Flash’ que tiene raíces colombianas

Sasha Calle es la nueva Supergirl y también una de las protagonistas de la nueva película de ‘The Flash’. Foto: Cortesía Warner Bros.

El panorama parece prometedor para que Superman tenga una nueva vida y para que David Corenswet (que tiene su parecido físico con Henry Cavill) pueda asumir el reto de este icono que podría regresar con un alma más cercana a su estilo clásico, salvando a Estados Unidos y al mundo cada mañana; sin tantos conflictos emocionales o traumas profundos por su papel de héroe en un planeta cada vez más caótico y violento. Ojalá no termine con el tiempo olvidado o emparentado a la fuerza a la maldición que muchos le endilgan al Superman del cine, en realidad, la primera batalla de Corenswet será con la sombra de Cavill. No pelear con Chistopher Reeve al menos le da un alivio.

ANDRÉS HOYOS VARGAS

@Andrehoy1