La película del videojuego más querido por los amantes de las aventuras de los personajes como Mario, Luigi, La princesa Peach, Toad y Bowser, pertenecientes a 'Mario Bros', está arrasando. Fue estrenada el pasado 5 de abril. Su producción estuvo a cargo de Illumination y Universal Studios.

‘Mario Bros’ fue creado por el diseñador japones Shigeru Miyamoto para la empresa Nintendo en 1981 Foto: Nintendo/ Universal Pictures

La cinta cinematográfica ya se ha visto en Estados Unidos, Latinoamérica, España, Canadá y Reino Unido. Eso no quiere decir que no se estrenará en los demás países del mundo, pues se tiene previsto que para el próximo 28 de abril llegue a más salas de cine.

Con tan solo 12 días desde su estreno, la película 'The Super Mario Bros' logró estar en el primer lugar de las películas más taquilleras basadas en videojuegos, recaudando alrededor de 679.000.000 de dólares, según informó la página web Box Office Mojo, especializada en hacerle seguimiento y conteo a las taquillas.

Después del filme animado de Nintendo, en segundo lugar se encuentra 'Warcraft', la cual logró reunir 439 millones de dólares; después está 'Pokemon Detective Pikachu', con 433 millones de dólares; 'Rampage', con un total de 428 millones, y 'Sonic El Erizo 2', con 405 millones de dólares.

“Temíamos todo el fracaso de las adaptaciones de propiedad intelectual anteriores, donde hay una licencia y una distancia entre los creadores originales y los creadores de las películas”, dijo Chris Meledandri, jefe de estudio de Illumination y Shigeru Miyamoto, creador del juego, para la revista Variety.



Después del estreno y gran acogida de la película, la pregunta que les ha surgido a los espectadores es si esta se podrá ver por medio de las plataformas de streaming. Eso sí, esta no pertenece a productoras como Disney y Warner Bros, por lo que posiblemente no tenga cabida en Disney+ y HBO.



No obstante, ‘Nintenderos’, página web que realiza análisis de juegos para la Switch, asegura que la cinta cinematográfica podría llegar en formato digital el próximo 9 de mayo 2023; estaría disponible en Amazon, iTunes y Google Play.

Laura Daniela Alarcón Vargas

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS