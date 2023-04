Aún no termina de medirse el éxito de Super Mario Bros. La película, porque el público sigue asistiendo a las salas de cine para disfrutar de la aventura de Mario y Luigi en busca de salvarse y ayudar al reino Champiñón, liderado por la princesa Peaches.

Sin embargo, es un éxito inusitado. Y lo mejor, para los dueños del videojuego que dio origen a la cinta es que ha llegado a encantar tanto a los videojugadores como a no jugadores.



(Además: Noticia de un secuestro obtuvo el premio del público en los Premios Platino).



Con todo y las críticas, la exitosa película ha llevado a preguntarse a más de uno si se trata de un visto bueno del público a una futura serie de producciones derivadas. Sobre esto habló el creador del videojuego, el japonés Shigeru Miyamoto.



“Nintendo es como una agencia de talentos. Tenemos muchos entretenimientos”, respondió cuando en una entrevista publicada en el medio Nikkei le preguntaron por esta posibilidad.



(Puede leer: Eliminarían cargos de homicidio involuntario en contra de Alec Baldwin).

Facebook Twitter Linkedin

Cartel de Super Mario Bros. Foto: Universal Pictures

“Hay muchos caminos posibles que podemos tomar -agregó sin descartar la posiblidad de un universo derivado de los videojuegos de la marca Nintendo-. Pueden ser usarse personajes que puedan encajar en películas o personajes muy conocidos”.



Miyamoto no dio ás detalles, pero fue suficiente para sembrar esperanzas en el público. Ya que no es descabellado imaginar futuras películas basada en The Legend of Zelda, Metroid, Xanoblade Chronicles o Splatton.



(Conozca el nuevo trálier de la décima película de Rápidos y furiosos).



Sin embargo, queda esperar el desarrollo de proyectos que sigan la senda marcada por esta película que, además, ha motivado a muchos a redescubrir el juego que tiene como protagonista al famoso fontanero, a su hermano Luigi y a la princesa Peaches.

REDACCIÓN DE CULTURA

@CulturaET