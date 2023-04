La historia de la princesa Peach y Bowser en los juegos de Mario Bros. ha sido una de secuestros, rescates y aventuras emocionantes. Sin embargo, detrás de esta trama aparentemente inocente, se esconde un tema preocupante: el posible acoso.



Con el éxito de la nueva película de Super Mario Bros y la pegajosa canción 'Peaches' interpretada por Jack Black, la polémica sobre su relación se ha avivado en las redes sociales.

Desde que el icónico videojuego de plataformas 'Super Mario Bros' llegó a los hogares en 1985, la princesa Peach y Bowser se han convertido en personajes emblemáticos de la cultura pop.



Su rivalidad se ha convertido en una de las tramas más populares de la serie de videojuegos. La princesa Peach, conocida por su belleza y gracia, es la gobernante del Reino Champiñón y una aliada cercana de Mario, el héroe del juego.



Mientras que Bowser es el villano principal, el malvado rey de los Koopas y el enemigo de Mario. En el videojuego su objetivo ha sido siempre secuestrar a la princesa Peach para apoderarse del Reino Champiñón.



En cada juego, Bowser planea una nueva forma de secuestrar a la princesa y debe ser rescatada por Mario. Aunque la trama puede parecer repetitiva, los fanáticos de la serie siguen disfrutando de la tensión y el drama de la lucha constante entre la princesa y su secuestrador.



Si bien la relación entre estos dos personajes puede parecer simplemente una dinámica típica entre un héroe y un villano, hay elementos que sugieren que Bowser puede ser considerado como un acosador.



En un momento en que se está prestando más atención a la representación de las relaciones, el constante secuestro de la princesa, hasta su comportamiento posesivo y celoso, ha toma fuerza con la canción de 'Peaches', interpretada por Jack Black en la nueva película del videojuego.

La controversia en torno a su representación del acoso ha generado un debate en las redes sociales. A pesar de que la película es divertida y la música es pegadiza, hay una gran preocupación de que la popularidad de Bowser lo convierta en una víctima y se culpe a Peach por despreciarlo.



Algunos defienden que se trata de una simple caricatura y que Bowser es solo un personaje ficticio que no debe ser tomado en serio. Otros argumentan que este podría ser un reflejo de la sociedad y de las relaciones entre hombres y mujeres.



La parte quizá más problemática de la canción es en la que menciona que a toda costa la hará suya:Mario, Luigi y un Donkey Kong también

Mil tropas de Koopas no pudieron alejarme de ti

Princesa Peach, al final

Te haré mía, oh

Algunos de los comentarios del video afirman que se encariñaron con Bowser y hasta escribieron "se me rompió el corazón cuando la princesa le dijo que no se podía casar con un monstruo".

SOPHIA SALAMANCA GÓMEZ

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

