Con un elenco lleno de estrellas detrás de las voces de los personajes de la película animada Super Mario Bros, la cinta sigue dando de qué hablar al convertirse en la segunda película animada más taquillera de la historia.



A esto se le suma que, desde su estreno, se ha convertido en el videojuego adaptado al cine más exitoso de todos los tiempos, recaudando más de 1.300 millones de dólares, según ‘Hobby Consolas’.



Debido al rotundo éxito que ha tenido entre los espectadores y amantes del fontanero más famoso del mundo, desde ya se está planteando una secuela de la saga de Mario Bros, según el portal de cine, videojuegos y televisión ‘Collider’.



Esta secuela tendrá que esperar ya que en los estudios de Hollywood los guionistas están en huelga con el fin de exigir mejores condiciones laborales y un aumento en los salarios según el portal ‘Vida Extra’.



Sobre la posible segunda parte de Marios Bros, el actor que le prestó su voz al protagonista, Chris Patt, se refirió en una entrevista para el medio ‘Collider’.

“Estamos en medio de esta huelga de escritores, por lo que todo se ha detenido y está en suspenso por las razones correctas. Cuando se hayan completado las negociaciones y los escritores se sientan cómodos para seguir adelante, será el momento de hablar sobre lo que sigue”, afirmó.



Por ahora, el actor no ha dado muchos detalles sobre la producción de la segunda parte de Mario Bros mientras no se solucione la situación laboral de los guionistas, pero ha dejado pistas de que podría ser una realidad cuando el panorama sea más favorable.



Por el momento, no hay una confirmación por parte de los estudios encargados de la producción, y no se conoce ni fecha ni trama de la misma.



Frente al rotundo éxito comercial de la película Mario Bros, el actor todavía está sorprendido por el recibimiento de la película en el público.

“Es realmente impactante para mí el éxito que ha tenido esa película. Esperaba que a la gente le encantará como a mí me gustaba, no obstante, el impacto fue multigeneracional en todo el mundo. A la gente le encanta. Aman a Mario. Es una película conmovedora, divertida y tierna. No puedo creer pertenecer a ella”.



Pratt hace parte de un elenco de estrellas que incluye a Charlie Day como Luigi, Anya Taylor-Joy como Princess Peach, Jack Black como Bowser, Keegan-Michael Key como Toad, Seth Rogen como Donkey Kong, Kevin Michael Richardson como Kamek y Fred Armisen como Cranky Kong.

Abre en Japón el primer parque temático de Nintendo

