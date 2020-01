Sueños 2020 / El otro lado

La televisión es mejor que la realidad, por eso en ella siempre hay espacio para soñar con el amor, la justicia, el ascenso de clase y hasta entretenerse. Mis sueños para la televisión del 2020 son:

Que RCN vuelva a luchar por el 'rating'. Y para hacerlo deberá rehacer de nuevo su marca. Esto tiene tres pasos: hacer otro noticiero en formato, horarios, talento y estilo, algo que demuestre que hubo borrón y cuenta nueva; hacer ficciones propias ya que no pueden seguir con las repeticiones y hay que mostrar que se tiene talento narrativo; revolcar toda la programación y el estilo de interpelación pasando de los nombres a los programas marca. Y todo esto no es de arreglar el set, cambiar los colores, inventar un nuevo eslogan.



Que Señal Colombia vuelva a ser un canal cultural, el mejor canal cultural de América Latina. Para esto debe recuperar su memoria y atreverse a hacer televisión que inventa formatos y nuevos modos de inclusión de las diversidades culturales.



Que Citytv esté con los ciudadanos. Este es el canal de Bogotá, y lo podrá ser más si vuelve a poner en acción las city cápsulas y se va a las calles y a los barrios y convierte al ciudadano en la estrella de sus pantallas. Su potencia está en meter más Bogotá en pantalla.

Que Canal Uno haga ficción. Este canal llegó con la promesa de dar trabajo al talento colombiano y a competir ante RCN y Caracol. Y sin ficción no hay 'rating' ni trabajo.

Que los canales regionales sigan haciendo ficción. Ojalá los nuevos gerentes (eso es lo malo de los canales regionales, que cada cuatro años cambian todo) no se pongan a hacer nuevo logo, nuevos colores, nuevas bobadas, a pagar favores políticos y hacer apología de sus jefes gobernadores o alcaldes. Se necesita más ficción e innovación en formatos. No abandonar lo que se estaba haciendo bien. Y por favor, menos programas de entrevistas y cabezas parlantes.



Que los canales de fútbol hagan periodismo. Hay mucha televisión con el fútbol (Win, Espn, Fox) y el 'rating' es amable con ellos. Tres recomendaciones: cuando muestren los goles, cuenten y dejen ver toda la jugada, no solo el momento del gol; el fútbol y el deporte es el mejor lugar para hacer crónica y reportajes televisivos, hay que contar y no solo hacer directos; no por pelear más se sabe más, lo mejor del fútbol es conversarlo con criterio no con gritos.



Que los noticieros de televisión hagan periodismo. Menos directos sin datos ni contexto, mas informes con más de una fuente, intentar la crónica, ponerse del lado de los ciudadanos y no del gobierno.



Que HBO, Netflix y las plataformas haga tele a la colombiana. HBO tiene más de 20 años en América Latina y no ha podido producir un éxito. Nelflix lleva 3 o 4 años fracasando. Está demostrado que cuando se es local en estéticas, relatos y modos de narrar, el éxito llega. Hay que dejar que cada cultura se cuente y ahí se gana.



Que 'Noticias UNO', '#Wallyopina', 'La mesa de centro', 'La pulla', 'Las igualadas', 'Hola soy Danny' sobrevivan. Lo tienen fregado, pero por la democracia se necesita que sigan.



ÓMAR RINCÓN

Crítico de televisión

orincon61@hotmail.com