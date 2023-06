Los críticos y hípsters del mundo están estremecidos con 'Succession' (HBO). Los periodistas y analistas colombiches están fascinados por el escándalo Petro, dicen que lo de Benedetti y la Sarabia es alucinante, cínico y perverso. Algo va de gozar el mundo de los ricos a saborear el de los pobres.



'Succession', según el prescriptor cultural y seriólogo Jorge Carrión, “se puede leer en clave shakespeariana y a la vez patentiza un cambio de paradigma de los medios de comunicación tradicionales a los nuevos poderes digitales” y argumenta que documenta “la circulación del dinero, la moral y la sangre” en nuestro tiempo.



Mejor dicho, Succession es todo un documento para espejearnos como habitantes de esta época de lo digital y del capitalismo sin escrúpulos, donde dinero diluye ética y el yopitalismo es todo el glamour.



Independientemente de su brillante calidad dramática y estética y del poder narrativo de Jesse Armstrong (The entire history of you para 'Black Mirror' y 'Veep'), la seducción de esta serie está en que nos presenta “esa promesa del capitalismo”, ese “sueño” que se logra con tener mucho billete y poder: un capitalismo cínico de empresarios, reguetoneros y deportistas.

Uno asiste como pobre a ver los lujos exóticos, cómo los ricos hacen el dinero mientras no trabajan, vuelan en aviones, no necesitan dinero en efectivo para pagar nada y tienen una corte de servidores elegantes. Todos son perversos como deben ser los ricos. Todos inútiles niñetas consentidos. Todos insolentes patéticos. Pero tienen dinero y pueden hacer lo que se les dé la gana.



Y uno como pobre confirma que ese mundo del poder es muy snob, tremendamente caníbal y que su vida es miserable porque no tienen nada de la riqueza de los pobres: amorcito, baile, gozadera y amistad.



Benedetti y Sarabia, en cambio, es algo muy de los pobres: juegos de maldades melodramáticas y sin estilo. Un sainete precario donde, sin ninguna clase, unos igualados demuestran su falta de referencias y juegan a venganzas de telenovelas.

De verdad patético como estos pobres se convierten en payasos de su destino.



Creo que el problema del melodrama de Benedetti y Sarabia es que nos da pudor, pena, malestar. Y todo porque nos hace recordar que no estamos hechos para un capitalismo cínico, apenas para tener billete y gozarlo en gustos narco.

Mientras en Succession dicen se reactualiza Shakespeare, en nuestro melodrama se reactualiza Pedro el escamoso (Benedetti) en guerra contra Gaviota (la Sarabia) para llegar a protagonizar Pasión de gavilanes (todo por el odio). Y sin Reina del flow (perreo).



Nuestros modos del poder son arribistas y nos dan pena; en cambio, el capitalismo puro y duro de los cinismos inútiles de Succession nos genera envidia.



Debemos aceptar que somos apenas telenovela a lo Uribe, Duque o Petro, que nuestro únicos Succession son los Santos y por eso enervan tanto. Somos el goce de los pobres: historias de comedia y melodrama, ¡Ay, qué falta de estilo o de $$$$!



Columna El otro lado, de Ómar Rincón, crítico de televisión. Correo: orincon61@hotmail.com