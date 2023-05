La serie Succession (al lado de The Last of Us) ha sido el último gran acontecimiento global del mundo del streaming; ni siquiera el estreno de El señor de los anillos: los anillos del poder ha tenido tanta repercusión en las conversaciones globales, y su final, este domingo, tiene a millones de personas pendientes del sucesor en el trono del magnate Logan Roy, un viejo y resabiado patriarca que logró una fortuna con la televisión y un enfoque editorial apegado a las ideas conservadoras más radicales.

Las comparaciones con Pupert Murdoch, el dueño de Fox, han sido inevitables, pero más allá de sus conexiones con el mundo real, la trama gira en torno a sus cuatro hijos: Roman, Kendall, Shiv y Connor, todos con un grado de idiotez mayor o menor (salvo el caso de Shiv), y unas ambiciones tan desmedidas que no les impide quererse y despellejarse entre ellos sin el menor atisbo de compasión o consideración.



La serie deja momentos icónicos como sus viajes en helicóptero, sus yates, sus discusiones de miles de millones (una fortuna de 30 millones es de "pobres" para ellos), su falta de conexión con el mundo real y el mundo de sus serviles súbditos: Tom, el esposo de Shiv; el primo desheredado; el viejo séquito de Logan y una que otra 'arpía', como la esposa de Logan, la misteriosa Marcia, o los halcones millonarios que vienen por la compañía como Stewy o Lukas Matsson, interpretado por Alexander Skarsgård, el antiguo vampiro de True Blood.



La cuarta y última temporada de la serie 'Succession' reveló intrigas inesperadas de la familia Roy. Foto: HBO Max

La ambición tiene cara de hijos

Kendall siempre ha querido ser el heredero; Rom es el estúpido que, en una vuelta del destino, quiere demostrar que no solo es un idiota con complejos sexuales; Connor siempre se ha mantenido al margen de la compañía, pero en un abrir y cerrar de ojos decide ir en busca de la presidencia de los Estados Unidos, y Siobhan, 'Shiv', quiere demostrar que su papá era un misógino y que nunca le dio el lugar que se merecía en la empresa, ¿quién será el rey o la reina?



Por lo pronto aquí va un test para celebrar la poderosa serie de HBO.

1. ¿Cómo se llaman los hijos de Kendall Roy y Rava (Natalie Gold)?



A. Mark y Roman

B. Iverson y Sophie

C. Andrew y Sophie

D. Charles y Lilian



2. Justine Lupe interpreta a Willa Ferreyra, la encantadora exprostituta que termina casada con Connor Roy, el primogénito de Logan Roy. En su primera gran incursión en el teatro, su marido tiene que pagar varios millones de dólares para traer al escenario...



A. Varias toneladas de arena del desierto

B. Una urna con el pene de Napoleón

C. Las cortinas del palacio de Versalles

D. Un cuadro de Velázquez.

3. Stewy Hosseini (Arian Moayed), el mega rico amigo de Kendall, que termina metido en el negocio entre inversionistas y tramposos, es adicto a...

A. La marihuana

B. La cocaína

C. La heroína

D. L.S.D.

4. Logan Roy, el patriarca de la serie, tiene una relación extramatrimonial con su asistente Kerri (Zoe Winters), ¿qué papel quería jugar ella en la empresa?



A. Presidenta ejecutiva

B. Presentadora de noticias

C. Matriarca

D. Administradora de la fortuna personal de Logan



5. Harriet Walter interpreta a Caroline, la mamá de Shiv, Kendall y Roman, ¿en qué otra serie ha aparecido?

A. The Crown.

B. Too young to die young.

C. Wandavision.

D. Fubar.

6 ¿Cuál es el emprendimiento mediático que Kendall quiere tener en la primera temporada de la serie?



A. Birdmedia.

B. BOH Entertaiment.

C. Transtel.

D. Voluter.

Jeremy Strong encontró en esta serie una oportunidad para brillar metiéndose en la piel de Kendall Roy. Foto: HBO Max

7. ¿Dónde nació Logan Roy?

A. Noruega.

B. Irlanda.

C. Escocia.

D. Alemania



8. Brian Cox, el impresionante actor que interpreta al patriarca de los Roy hizo uno de estos papeles en el cine:

A. Rob Roy.

B. Hannibal Lecter.

C. Hamlet.

D. Harry Brown.



9. ¿Cuánto tiempo ha pasado en las cuatro temporadas de Succession?



A. Tres años y medio.

B. Un poco más de un año.

C. Tres meses.

D. Cinco años.

Kieran Culkin interpreta a Roman Roy. Foto: HBO Max

10. ¿Cómo se llama la compañía del poderoso Lukas Matsson, que quiere comprar a Waystar Goyco?

A. Carolco.

B. Fox News.

C. ATN.

D. Gojo.

11. ¿Cómo se llama la hermana que falleció de polio de Logan?

A. Margareth.

B. Lucinda

C. Emily.

D. Rose.



12. ¿Y de que club de futbol era hincha Logan?

A. Hiiberian.

B. Peñarol.

C. Adelaine United.

D. Newcastle.



13. ¿Por qué la casa de verano de los Roy, en los Hamptons, tiene un extraño olor en la segunda temporada de la serie?



A. La familia odia que sus empleados hagan un aseo muy profundo.

B. Guarda comida en el sótano y al no poderse consumir se pudre.

C. Uno de sus contratistas decidió dejarles un fétido recuerdo de mapaches muertos.

D. No tienen ni idea de cómo cuidar su casa.

14. Logan Roy tiene en las primeras temporadas de la serie un despectivo apodo para el presidente de los Estados Unidos ¿Cuál es?



A. Nicky rabioso.

B. La uva pasa.

C. Momia deforme.

D. El perrito faldero.

15. ¿Cómo se llama el musical de Broadway en el que Connor invierte para impresionar a su novia Willa?

A. Whispers.

B. Sea of Stones.

C. Sands

D. Flowerhead.

Respuestas

1. B.

2. A.

3. B.

4. B.

5. A.

6. D.

7. C

8. B.

9. B

10.D

11. D

12. A.

13. C.

14. B,

15. C,

CULTURA

@CulturaET