Sentir compasión y empatía por seres retorcidos y cínicos pareciera una locura, pero es una locura que logra Succession, ese es su gran mérito. Después de una espera de más de dos años para ver los nuevos episodios, la tercera temporada de Succession volvió en medio de una mayor expectación. Esta serie, de la que todos hablan, es el gran éxito del momento de la plataforma HBO Max y llegó al final de su tercera temporada.

Succession es la historia de una familia retorcida que lo tiene todo, y aun así la ambición es el gran motor. Aunque parece haber un odio constante hacia el patriarca de la familia, que incluye traiciones, maltratos y violencia entre sus miembros, el concepto de ‘familia’ se respeta y se cuida por sobre todas las cosas, principalmente frente a las amenazas externas.



EL TIEMPO participó en una rueda de prensa con Jesse Armstrong, el creador y showrunner de la serie.



¿Piensa en si los personajes son buenos o malos o si deben recibir un castigo por sus acciones?



Tratamos de mostrar a los personajes como son. Muchas o la mayoría de las veces podríamos decir que sus acciones son, objetivamente, malos comportamientos. La cosa se complica cuando la serie sugiere algunas de las razones por las que actúan así, y creo que es una zona gris interesante para los espectadores, porque no hay una respuesta simple a si las experiencias pasadas perdonan sus acciones, porque algunas son tan terribles que son imperdonables, independientemente del trauma que hayan vivido. Otras se pueden entender mejor. No creo que ninguno haya nacido malvado, pero creo que es una de las razones por las que nos sentimos atraídos o intrigados por los personajes, porque constantemente hacemos esos mismos juicios de valor con personas públicas.



¿Se han planteado la posibilidad de que Logan vaya a tener otro hijo?



Aunque lo planteamos como una especie de juego cómico para equilibrar el intenso episodio de anoche, realmente no es una tontería, es un detalle psicológico muy potente porque nos habla de alguien que está pensando en su mortalidad. Sin embargo, de ello no hemos hablado seriamente en la sala de guionistas, así que cualquier cosa que pudiera decir sería falsa, ahora solo es anécdota.



¿Cómo es la investigación sobre los temas que trata?



Me gusta hacer investigación limpia, que es en la que decidimos lo que pasará, en qué lugares, cómo serán las situaciones; y luego está la investigación sucia, que es la más divertida. Se trata de mezclar ambas para lograr el guion.



¿Esa escena donde juegan Monopoly siempre la tuvo en mente?



Bueno, tenemos una lista de ideas en un tablero donde ponemos cosas que podríamos incluir. La mayoría se pierden. Pero en este caso me pareció interesante. Lo del Monopoly lo teníamos como una idea para ambientar alguna escena de unas vacaciones familiares, porque es un juego que literalmente va sobre acumular riqueza y en esta ocasión parecía la oportunidad perfecta para poner en marcha toda la tensión que viene después.

¿Sabía que la última escena sería el final cuando empezó a escribir esta temporada?



Es importante para mí saber hacia dónde nos dirigimos, porque de lo contrario tendríamos que improvisar. Además, es importante que lo tengamos claro porque a lo largo de la temporada tengo que reescribir guiones, supervisar rodaje y posproducción, por lo que no tengo mucho tiempo para escribir los dos últimos episodios sobre la marcha. Tenemos libertad de hacer algunos cambios durante el proceso dentro de la estructura marcada, pero todo tiene que dirigirse a un clímax psicológico y empresarial que sea sincero con los personajes y satisfactorio.



La segunda temporada terminó con una explosión, y esta, con una implosión...



Es una buena descripción teórica, pero eso es secundario para nosotros. A veces, pensar así puede serme útil cuando estoy escribiendo un episodio o definiendo el arco de la temporada, pero generalmente, lo más típico es que sigamos una lógica empresarial, financiera o de la psicología de un personaje. Cuando terminamos podemos analizarlo de forma más teórica y ver qué es lo que hemos hecho. No estoy en contra de hacerlo; al contrario, también es una buena estrategia, pero siempre priorizo el lado emocional de los personajes antes de encajar una forma, como los finales circulares que tanto nos gustan, por muy genial que sea. Espero que podamos seguir por esa línea.



Brian Cox escribió en su libro que al inicio de la primera temporada le preguntó si Logan quiere realmente a sus hijos y usted le dijo que sí, ¿sigue pensando lo mismo?



Esa ahora podría ser una discusión muy amplia; diría que sí, pero tendría algunas anotaciones al respecto. Creo que mi reacción instintiva es decir que sí, Logan sí los quiere, pero la forma como lo expresa puede ser muy complicada, perversa e inusual, por lo que a veces no parece amor. De todas formas, creo que era muy útil para Brian saber la respuesta en términos generales, aunque sea de una forma tan retorcida, creo que Logan lo siente o cree que lo siente.

¿Qué puede decir sobre las influencias cinematográficas?



Celebración fue una inspiración desde el principio por su brutal dinámica familiar y en cuanto al estilo de rodaje. No es exactamente el mismo porque no derivamos del Dogma, pero sí usamos la cámara casi como en un documental para dar la sensación de que el espectador también está en la habitación. Esas cosas estaban presentes cuando rodamos el piloto con Adam McKay y cuando empezamos a trabajar con Mark Mylod. Sobre El Padrino, supongo que es una referencia inevitable si estás haciendo una historia estadounidense, una historia familiar, una historia de poder, de patriarcas. Soy un gran admirador de la trilogía y son grandes obras culturales, pero, para mí, no influyen en la forma de la serie tanto como Celebración.





