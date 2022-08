Cuando se escucha el nombre de James Bond, viene a la mente las peligrosas misiones como agente encubierto en el mundo, su elegancia y sutileza para matar, y por supuesto, sus lujosos carros. Este año, la primera película en la que aparece este personaje de ficción 'Dr. No' cumple sesenta años y para celebrarlo, se subastarán varios elementos representativos de su universo cinematográfico.



El próximo 28 de septiembre, en Londres (Reino Unido), se realizará una subasta presencial, llamada 'Sesenta años de James Bond'. En total serán 60 lotes representativos de las 25 películas de la franquicia. También habrá una subasta por internet, desde el 15 de septiembre hasta el 5 de octubre, seleccionado como el día de James Bond.

El lote principal del evento será el mítico Aston Martin DB5, que apareció por primera vez en la película 'Goldginger' de 1964 y se convirtió en el auto deportivo más famoso de su historia. Se trata de una de las ocho réplicas creadas para el filme 'No time to die', del año pasado. Su valor, según organizadores, está entre 1,5 y 2 millones de libras.



Aston Martin de James Bond que será subastado Foto: Max Earey Photographer / christies.com

Según Christie's, entre los elementos subastados, habrá 25 de esta última película y al menos seis representan a cada uno de los actores que ha interpretado al superagente: Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan y Daniel Craig.



Otros de los lotes son una versión SFX del Jet Boat que apareció en 'The world is not enough', un Land Rover Defender 110 y otro 007 hecho a medida con el logo del aniverario sesenta. También están las partituras de varias de las películas, como 'Skyfall' y 'Quantum of solace'.

Incluso, se ofrecen experiencias de viajes como una estadía de cinco noches en Fleming Villa, en Jamaica, donde Ian Fleming habría escrito los catorce libros sobre James Bond, y una experiencia de Champagne Bollinger para cuatro personas con viaje en primera clase de Eurostar y hospedaje en el Hotel Le Bristol, en París.



Los fondos recaudados se destinarán a 45 organizaciones benéficas que dedican su trabajo a jóvenes y exmiembros de las agencias de inteligencia y fuerzas especiales del Reino Unido.

