Stranger Things temporada final: todo lo que se sabe hasta el momento

La producción de la quinta y última temporada de Stranger Things de Netflix ha estado rodeada de varios impases. Se detuvo en solidaridad con la huelga en curso del Writers Guild of America, dijeron los creadores del programa, según informa el protal 'thedailybeast.com'.



Recordemos que la serie es la historia de un grupo de amigos, de los años 80, que se enfrentan a misterios sobrenaturales.

“Escribir no se detiene cuando comienza la filmación”, dijeron Matt Duffer y Ross Duffer en un comunicado de Twitter, durante esos meses de la huelga de Hollywood.



“Si bien estamos emocionados de comenzar la producción con nuestro increíble elenco y equipo, no es posible durante esta huelga. Esperamos que pronto se llegue a un acuerdo justo para que todos podamos volver al trabajo. Hasta entonces, cambio y fuera. #wgastrong”, anotan.



De todas maneras, ante la presión de los millones de fanáticos sobre lo que será la quinta y última temporada de una de las series más exitosas en la historia de Netflix, que valga decir aún no se ha comenzado a rodar, sus creadores soltaron un "caramelito" de los que será la trama.



"¿Y qué nos permiten saber? Que empieza en la oscuridad, que se oye un viento frío y el sonido de los árboles, y que una voz infantil canta una canción conocida para el público. Que comiencen las apuestas de si empezará con Running up that hill de Kate Bush para que volvamos a vivir en un bucle de synthpop", revela el portal español 'La Vanguardia'.



Según el portal español, estos son los veteranos confirmados para la última temporada: Millie Bobby Brown (Eleven), Winona Ryder (Joyce), David Harbor (Hopper), Gaten Matarazzo (Dustin), Caleb McLaughlin (Lucas), Noah Schnapp (Will), Finn Wolfhard (Mike) y Sadie Sink (Max), Natalia Dyer (Nancy), Joe Keery (Steve), Charlie Heaton (Jonathan) y Maya Hawke (Robin). También vuelven Brett Gelman (Murray), Priah Ferguson (Erica), Cara Buono (Karen) y Jamie Campbell Bower, quien se convirtió en el inesperado villano como One, Henry Creel o Vecna.



La quinta temporada -que se espera estrenar en el 2024- cierra por ahora el desarrollo de la historia, pero solo por ahora, porque Netflix confirmó que ya se está trabajando en una ampliación en un formato de dibujos animados, en el que los hermanos Duffer siguen al frente.