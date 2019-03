Tráiler y fotos de la nueva temporada de 'Stranger Things'

Una nueva temperatura se va a sentir en la tercera temporada de Stranger Things, quizá la serie más exitosa de Netflix.

Precisamente, la plataforma de contenidos de cine y televisión en streaming le reveló a EL TIEMPO las primeras imágenes del nuevo ciclo de esta historia, que se estrenará el próximo 4 de julio.



La producción ha mezclado con eficacia el terror, la ciencia ficción y la nostalgia por la década de los 80, en una trama que se arma a partir de las aventuras de un grupo de preadolescentes.

Aunque no se han revelado detalles específicos de lo que tendrá el argumento, un tema que se cuida con pinzas, la nueva temporada de la producción seguirá el proceso de crecimiento de los protagonistas y los peligros al afrontar un universo paralelo lleno de monstruos y maldad.



Esta vez será el verano de 1985, un año en el que se lanzó la canción 'We Are the World'; se estrenó Comando, la película que afianzó internacionalmente la carrera de Arnold Schwarzenegger, y se estrenó la cinta 'Los Goonies', que fue una fuente de inspiración para 'Stranger Things'.

Eleven (Millie Bobby Brown, izquierda) y Max (Sadie Sink), en una escena de la próxima temporada. FOTOS: NETFLIX Foto: Foto: Netflix

‘Un verano puede cambiarlo todo’ ha sido el eslogan de la temporada en la que los espectadores se reencontrarán con Eleven (interpretada por Millie Bobby Brown) y Mike Whee-ler (Finn Wolfhard), además de sus amigos: Dustin Henderson (Gaten Matarazzo), Lucas Sinclair (Caleb McLaughlin), Max (Sadie Sink), Will Byers (Noah Schnapp), Joyce Byers (Winona Ryder) y Jim Hopper (David Harbour).



Todo sucederá en un centro comercial en el que la transición de la niñez a la adolescencia es el preámbulo para el nuevo combate con fuerzas paranormales que tendrán que afrontar los protagonistas.



Además, para esta etapa, la serie contará con la participación de nuevos personajes como Robin, interpretada por Maya Hawke –hija de los actores Uma Thurman y Ethan Hawke– , Cary Elwes y Jake Busey.



