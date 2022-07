La cuarta temporada de 'Stranger Things', que estuvo cargada de suspenso - y a veces algo de terror - dejó algunas preguntas sobre el desenlace de la trama que gira alrededor de los poderes de 'Once' y en esta oportunidad, de cómo van a derrotar a 'Vecna'.



Aunque se creía que esta sería la última entrega de la exitosa producción, estrenada en el 2016, muchas dudas quedaron en el aire, pues es claro que su más reciente temporada no llevó al final.



Además de saber qué terminará de suceder con el monstruo, que resultó ser 'uno', hay incógnitas sobre ciertos aspectos de los personajes. Ese es el caso, por ejemplo, de 'Will', interpretado por el actor Noah Schnapp, a quien en esta temporada se le vio constantemente triste, preocupado y frustrado.



Precisamente, Schnapp habló de su personaje con la revista 'Vanity Fair' y abordó un tema que no ha tocado directamente en la serie, pero siempre había estado en boca de los fanáticos de la producción: la orientación sexual de Will.



Incluso, le confirmó a esa publicación que efectivamente su personaje es gay y ama a Mike, su mejor amigo y pareja de 'Once' en la serie.



"Siempre estuvo ahí, pero nunca se supo realmente, ¿es solo que él crece más lento que sus amigos? (..) Ahora que ha crecido, lo convirtieron en algo muy real y obvio. Ahora está 100% claro que es gay y ama a Mike. Pero antes era un arco lento. Creo que se ha hecho de forma hermosa", aseguró.

Cuarta temporada de la serie. Foto: NETFLIX

El joven actor se refirió a los celos que se perciben en la serie respecto a la relación entre Mike y Once. La revista reseña la escena cuando Will le dice a Mike casi entre lágrimas “A veces, cuando eres diferente, te sientes como un error”.

En entrevistas pasadas, el joven había eludido preguntas relacionadas con ese aspecto ya que estaba cuidando la revelación de la cuarta temporada. “Quiero decir, está bastante claro esta temporada que Will siente algo por Mike. Lo han estado sacando intencionalmente en las últimas temporadas”, le dijo Schnapp a Variety.



“Incluso en la primera temporada, insinuaron eso y poco a poco creció esa historia. Creo que para la cuarta temporada solo fui yo interpretando a este personaje que ama a su mejor amigo, pero lucha por saber si lo aceptarán o no, y se siente como un error y como si no perteneciera. Will siempre se ha sentido así”, concluyó asegurando que en la final, los creadores de la serie, Matt y Ross Duffer, planean centrarse más en su personaje y posiblemente incluirán una escena para que él revele su orientación sexual.



