Finn Wolfhard llegaba en su auto todas las mañanas al estudio donde se rodaba la cuarta temporada de Stranger Things mientras escuchaba a la banda de rock Guided by Voices. Los años han pasado rápido desde que Netflix revelaba a Mike, ese chico un tanto tímido que conectaba de manera muy especial con Eleven y se enfrentaba a monstruos de mundos inversos y a diabólicos experimentos secretos en la serie de ciencia ficción y terror más querida de la plataforma de streaming.

Entregado a la música como un escape a los avatares de la fama, Finn Wolfhard sabe que el estreno de la cuarta temporada de la serie va a sacudir a los fanáticos. Sus primeras imágenes son más aterradoras y como él, los chicos que han lidiado con los más oscuro de la población de Hawkins, están madurando y viviendo experiencias más profundas emocionalmente mientras asumen el reto de reencontrarse para acabar un infierno que no deja de perseguirlos.



Pero antes lidian con una nueva vida a muchos kilómetros de su hogar, sintiendo los primeros abrazos de la madurez y de una etapa escolar en la que se sienten extraños, fuera de lugar. Todo se complica cuando una nueva amenaza sobrenatural amenaza a su querido hogar, Hawkins, que implicará no solo un reencuentro, sino la posibilidad de acabar de una vez por todas con la pesadilla de mundo al revés. Pero no será tan rápido.



La nueva trama se dividirá en nueve episodios y contará con invitados de lujo como Robert Englund, el famoso Freddy Krueger de la saga Pesadilla sin fin, Jamie Campbell Bower, Eduardo Franco y Joseph Quinn.

Este ciclo se presentará en dos partes: la primera se estrenó el viernes y la segunda el 1.° de julio.



Stranger Things ya tiene luz verde para una quinta temporada con la que finalizará su aventura en Netflix. Finn Wolfhard, ahora con 19 años, reveló algunas pistas de este nuevo ciclo de la serie en una entrevista de Netflix, a la que tuvo acceso EL TIEMPO.

¿Cómo se siente estar en la temporada 4? ¿Pensaba que llegarían tan lejos?

Es increíble estar en la temporada 4. Ni siquiera creíamos que fuéramos a hacer una segunda temporada cuando empezamos a filmar, y no porque pensáramos que la serie era mala, sino porque no sabíamos que iba a terminar siendo algo tan grande. El otro día, Charlie Heaton me contaba sobre un encuentro con Natalia Dyer y Joe Keery cuando terminaron la temporada 1, antes de volver a sus casas. En ese momento, se dijeron algo así como: “Bueno, quizás volvamos a vernos o quizás no”. Fue muy emotivo porque no sabíamos lo que iba a pasar y después fue: “Guau, qué increíble lo que sucede”. Ahora estamos en la temporada 4 y es maravilloso.

¿En dónde nos dejó la temporada 3?



Al final de la temporada 3, Hopper se sacrificó y Eleven (Once) se quedó sin superpoderes. El grupo sufrió una especie de implosión.



¿Qué pasa con Mike al comienzo de esta nueva temporada?



En cada temporada, cada personaje debe lidiar con sus propios traumas de experiencias pasadas. En esta, Mike intenta llevar una vida lo más normal posible. Está tratando de ser un adolescente como todos. Le gustan algunas cosas nuevas. Puede que esté un poco más rebelde. Puede que le guste un poco la onda punk y el metal, pero, más que nada, extraña a Eleven y quiere salir de Hawkins un tiempo, tomarse unas vacaciones. La temporada pasada terminó en que Eleven se iba de Hawkins, y en la nueva Mike va a visitarla a California. Ahí descubrimos que allí es donde se mudó con la familia Byers la temporada anterior. Volviendo a Mike, ahora está disfrutando de una nueva vida, y es parte de este club de Calabozos y Dragones con otros chicos marginados.

¿Ese es el club Hellfire?, ¿cómo se involucra Mike ahí?



Hay un nuevo club del que Mike forma parte en la escuela que se llama Club Hellfire. Es un club de Calabozos y Dragones, y toda la escuela y el pueblo creen que es como un culto de adoradores del diablo. En realidad, se trata de un grupo de nerdos y marginados que se juntan después de la escuela para jugar. Dustin, Lucas y Mike idolatran a Eddie Munson, el líder del club, uno de los nuevos personajes de esta temporada, al punto de que Mike se deja crecer el pelo para parecerse más a Eddie, que es un anarquista total. Es el corte de pelo más metalero que jamás le hemos visto a Mike. O sea, es como un hongo, pero con una especie de melena en la nuca.

Facebook Twitter Linkedin

(De izq. a der.) Eduardo Franco, Noah Schnapp, Finn Wolfhard y Charlie Heaton, en ‘Stranger Things’. Foto: Netflix

¿Cómo es la dinámica entre Eleven y Mike, qué pasa cuando él llega a California?

Cuando Mike llega a California espera ver lo bien que Once la está pasando, porque eso cree de las cartas que ella le fue enviando, pero resulta que no es así. En la escuela no la aceptan. Mike entiende que, en cierto modo, aunque no del todo por eso, es porque Eleven creció en un laboratorio, y descubrimos algo muy oscuro sobre su pasado en esta temporada. Hay muchísimo que el público todavía no sabe. Y tampoco lo saben Mike ni los demás personajes. Eleven hace las paces con su pasado y, aunque Mike la quiere, él está tratando de entender qué es lo que hay debajo de la superficie. En las temporadas pasadas, los personajes eran muy niños y pudimos ver sus hermosas y maravillosas complejidades. Esta es la primera temporada en la que Mike empieza a ver la oscuridad que esconde Eleven, porque antes creo que solo veía a una chica con superpoderes. Ahora, ella es mucho más oscura de lo que él creía. Pero igual la ama, quiere lo mejor para ella y quiere salvarla.

¿En qué difiere esta temporada de las demás?



Yo diría que la temporada 4 es mucho más adulta. Todos pueden verla, pero cada año sube un poco más el nivel de terror y de madurez. Lo que me parece genial de la serie es que los personajes crecen y la serie también madura con ellos. Y creces con la serie, lo que me parece fabuloso. Esta temporada sube el nivel de miedo y terror, pero también aumenta la comedia y todo lo demás.

¿Qué le contaron los guionistas de esta nueva temporada?



Me dijeron que querían hacer una temporada muy loca, muy corporal y con mucho terror. Creo que, de verdad, los hermanos Duffer querían una temporada más madura.



¿Cómo describiría el arco emocional de Mike en esta temporada?



Lo que me gusta de esta temporada es que Mike vuelve a tomar el rol del líder. Eso es lindo, porque en temporadas anteriores Mike siguió su propio camino. En la temporada 3 era más bien como un adolescente estereotípico. Ahora es más intenso, es líder y lo hace muy bien. No creo que tenga otra opción esta temporada que liderar.

Ahora que todos son adolescentes, ¿cómo cambió todo en la escuela?



A Mike no le interesa ser un chico popular. Está bien en un grupo de marginados. Por otro lado, Lucas sí quiere ser normal y que no lo vean como un marginado, así que él está en otra cosa. El grupo está un poco dividido en ese sentido.

Cuéntenos de la evolución de Mike y de su recorrido.



Mike empezó la temporada 1 liderando la búsqueda de su mejor amigo desaparecido, Will Byers. Y terminó encontrando algo más cuando se topó con Eleven. Se enamoró de ella. Él es un chico raro y se enamora de alguien como él, marginado, pero a otro nivel. Con su ayuda, encuentra a su mejor amigo, pero queda flechado con ella. A medida que avanzan las temporadas, ves cómo cambian estos personajes. Mike estuvo muy involucrado en la evolución de Eleven. En esta temporada, Mike vuelve a sus raíces como líder.

¿Qué influencia tiene la música en las filmaciones?



Tengo que escuchar música para no volverme loco. Tengo una rutina. Todas las mañanas, subo al auto y pongo música hasta que llego al set, y después pongo música cuando vuelvo del set. No sé si es a propósito o algo inconsciente, pero me hace falta. Quizás escuchar música por la mañana me inspira para empezar el día, y después al volver, me desconecta de todo. Me ayuda mucho. Durante la producción, estuve escuchando a una banda que se llama Guided by Voices. Son de Ohio y son geniales. Tienen unos álbumes larguísimos en los que las canciones duran un minuto, así que tienen como 40 canciones. Son muy divertidos. Estuve escuchándolos a ellos la mayor parte del tiempo. También estuve escuchando mucho a Grimes últimamente. Grimes es maravillosa.

¿Qué es lo que más disfrutarán los fans esta vez?



Lo que más me gusta es el terror. Eso es lo que me fascina de esta temporada. Hay muchas cosas horrendas. Es, sin duda, la más sangrienta y aterradora. De verdad quiero que la gente sienta terror, en el buen sentido. También creo que los va a conmover, porque a nivel emocional la serie es muy satisfactoria. Pero hay muchas escenas que dan miedo. Espero que eso sea apto para los niños.

¿Qué opina de la comunidad de fans que tiene Stranger Things y su lealtad?

Tenemos una base de fans muy devotos en todo el mundo. En primer lugar, creo que los personajes son adorables y es fácil identificarse con ellos. Pero pienso que lo más importante es que es una historia sin tiempo, aunque transcurra en los 80. No es un festival de nostalgia y nada más, sino que apela a la nostalgia de todos, no solo de las personas que crecieron en esa época. Nos recuerda una época en la que todo era más simple. Y es muy divertido verla.





