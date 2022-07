‘Stranger Things’, la serie original de Netflix, sorprendió a todos con su última entrega en dos volúmenes, llena de misterios, preguntas y romance.



Ahora muchos fanáticos se preguntan qué pasará con sus personajes favoritos. La plataforma de streaming ha dicho que la quinta temporada llegará a mediados de 2024 y será más corta que la última.



Además, ya se confirmó que habrá un spin-off que no trataría exactamente sobre los protagonistas, sino de otras historias inspiradas en este mismo universo. También habrá una obra de teatro con el mismo nombre de la serie.



A pesar de que fue estrenada por primera vez en el 2016, ‘Stranger Things’ sigue siendo de las favoritas de los fanáticos. Aunque los actores de esa primera temporada han crecido y creado sus propias vidas, a muchos les gustaría que estuvieran juntos fuera de la televisión. Estos son algunos de los romances de los protagonistas.

Natalia Dyer y Charlie Heaton

Una de las parejas más sonadas de ‘Stranger Things’ es la de los actores que interpretan a Nancy Wheeler y Jonathan Byers respectivamente. El romance empezó luego de que se conocieran en el rodaje hace unos años y entre idas y venidas, la relación se mantiene estable.

Joe Keery

Joe Keery, el actor que interpreta a Steve Harrington, tiene una relación con la actriz Maika Monroe. La pareja cuida mucho su privacidad, pero se sabe que se conocieron mientras grababan la película 'After Everything' en el 2018. A pesar de que no lo muestran en redes, los dos siempre acuden juntos a las alfombras rojas.



Millie Bobby Brown

Millie Bobby Brown, una de las favoritas de los fanáticos y la actriz que realiza el papel de ‘Eleven’, mantiene una relación con Jake Bongiovi, hijo del conocido músico Jon Bon Jovi. El joven de 20 años y Millie exponen su relación en redes sociales y ya han asistido a eventos y premiaciones juntos.

Gaten Materazzo

Gaten Materazzo, el actor que le da vida a Dustin, tiene un romance con la influencer Elizabeth Yu. La pareja lleva saliendo por varios años y es común verlos posando en los estrenos de 'Stranger Things'. Yu hará su debut como actriz en la serie original de Netflix 'Avatar: The Last Airbender', que se estrenará dentro de poco.

