Joseph Quinn es un actor británico reconocido principalmente por su papel Eddie Munson en la cuarta temporada de la serie Stranger Things de Netflix, un rol que le ha dado reconocimiento a nivel mundial.



Sin embargo, puede ser que sin la larga cabellera que tiene en la serie o simplemente entre personas no fanáticas de Stranger Things puede que su cara pase por desconocida. Algo así le ocurrió en una reciente visita que hizo el artista para participar como entrevistado en el programa The Tonight Show de Jimmy Fallone.



Quinn le confesó al presentador que por poco no puede llegar a la cita para la entrevista debido a que el día anterior, al llegar a Nueva York, lo habían detenido brevemente en inmigración en el aeropuerto.



"Me llevaron a algo que podrías llamar como una mazmorra. Y me pidieron que esperara allí durante unos 20 minutos y luego me llamaron a este mostrador donde alguien me preguntó: ¿Qué estás haciendo en Estados Unidos, señor?. Le dije: En realidad estoy aquí para encontrarme con Jimmy Fallon en The Tonight Show. Y no me creyó", relató Quinn, quien por primera ocasión que atendía a un programa de entrevistas de este tipo.

​Por fortuna la situación no quedó ahí, al parecer un compañero de la persona que lo interrogó inicialmente lo reconoció: "me miró, lo miró y dijo: '¡Deja a Eddie en paz! Es Eddie de Stranger Things'".



El funcionario lo miró confundido y le preguntó si realmente era Eddie Munson. Al constatarlo le preguntó si su personaje regresaría para la siguiente temporada de la serie. Quinn no lo confirmó ni lo negó, por lo que el guardia le dijo 'más te vale'. Finalmente todo terminó cuando el actor presentó su pasaporte para terminar con el trámite.



​Como todos, el guardia deberá esperar hasta la quinta y última temporada para confirmar si Eddie Munson murió realmente o no. Se espera que dicha entrega llegue en el 2023.



