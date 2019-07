¿Qué dice la crítica sobre la nueva temporada de 'Stranger Things'?

Cerca de dos años han tenido que esperar los seguidores de la serie de Netflix 'Stranger Things' para poder nuevos episodios de la producción, creada por los hermanos Matt y Ross Duffer.

El segundo ciclo de la serie salió al aire en octubre del 2017 y solo hasta el 4 de julio se podrán ver los ocho episodios de la tercera temporada, que promete más horror y drama para los habitantes del pequeño pueblo de Hawkins, Indiana.



Pero parece que la espera ha valido la pena, pues la prensa especializada en Estados Unidos le ha dado su sello de aprobación a este nuevo capítulo de 'Stranger Things', que ha venido conquistando crítica y audiencia a la par con su coctel de nostalgia por los años 80, suspenso, acción, fantasía y un elenco de unos carismáticos jóvenes actores.



En esta nueva entrega de la historia, Eleven (Millie Bobby Brown) se enfrentarán a los problemas de su cotidianidad y además tendrán que lidiar con amenazas más grandes y terroríficas de ese universo paralelo del 'Upside Down'.

En el sitio 'Rotten Tomatoes', que agrupa las reseñas de críticos profesionales sobre películas y series de televisión y las califica con un resultado promedio, esta tercera temporada tiene -faltando un día para el estreno- el 95 por ciento de aprobación, teniendo en cuenta 41 críticas.



La primera temporada es la mejor calificada, con el 96 por ciento (contando 84 reseñas), mientras que la tercera alcanzó el 94 por ciento (con 144 reseñas).



Entre las reseñas valoradas, el crítico de Rolling Stone Alan Sepinwall, asegura que la serie supernatural de Netflix ambientada en los 80 regresa más grande, "con la acción cambiando al verano y con los adolescentes de enfrentando cambios".



Por su parte, Judy Berman, de la revista 'Time', asegura que esta nueva temporada prueba que 'Stranger Things' no es una serie sino una franquicia. "Aunque no alcanza la frescura de la primera temporada, la nueva si marca un mejoría sobre su predecesora", escribe Berman, quien añade que hay algunos problemas en los primeros episodios, en los que pasan demasiadas cosas.

'Stranger Things' 'Stranger Things'. Tráiler de la nueva temporada.

Por otro lado, Ben Travers, del sitio IndieWire, asegura que al apostar en las historias de las relaciones, la tercera temporada entrega un capítulo a menudo encantador, más profundo de lo esperado y agradable.



Dan Fienberg, de 'The Hollywood Reporter', no le dio una valoración tan positiva y aseguró que sí es más grande, pero no mejor ni profunda. "Después de establecer este mundo, ahora tenemos dos temporadas que no han hecho nada para ampliar la mitología del 'Upside Down'", asegura.



Otro de los sitios que miden las críticas de cine y televisión en Estados Unidos es Metacritic, que hasta el momento el da una calificación del 75 por ciento a este nuevo capítulo de 'Stranger Things'. El primero tuvo 76, el segundo, 78, y la serie en general, 76.



