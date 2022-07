El estreno de la cuarta temporada de ‘Stranger Things’ ha convertido a esta producción en una de las series más vistas en la historia de Netflix. La cinta dirigida por Matt y Ross Duffer alcanzó un récord de 7 mil millones de minutos de visualización sólo en Estados Unidos durante la semana del 30 al 5 de junio. Y eso no es nada, pues aún faltan los registros de la parte dos , la cual se estrenó el pasado 1 de julio.



De igual forma, se pueden sacar algunos estimados sobre el alcance que ha tenido la parte dos de esta cuarta entrega, pues se pueden analizar los índices de reproducción de la banda sonora que se utilizó en los últimos dos capítulos.



‘Master of puppets’ de Metallica, por ejemplo, un éxito de la banda de 1986, logró darle un dinamismo excepcional a una de las escenas más dramáticas de la serie, cuando Eddie Monsoon (Joseph Quinn) se dirige a Upside Down para enfrentarse al malvado Vecna.



Esto sin duda disparó los botones de reproducción de la canción en plataformas, como Spotify y YouTube, dónde se convirtió en el sexto tema más escuchado de estas plataformas tras su aparición en la serie.



Metallica y ‘Stranger Things’

El vínculo entre estas dos obras maestras no es reciente. Fue a finales de 2020, cuando se contactó a ‘Q Prime Management’, empresa que trabaja con Metallica desde la década de los 80, para realizar el vínculo comercial. Cliff Burnstein, uno de los fundadores de la firma, le contó a Billboard que uno de los directores de la serie se le acercó y le dijo: “Queremos hacer esto con ‘Master of Puppets’, pero no estamos seguros de cuánto queremos usar de la versión maestra’".

Según se relató en Billboard, el acuerdo estuvo en discusión muy poco tiempo hasta que los integrantes de la banda, Nora Felder, supervisora músical, y Hannah Davis, directora creativa de ‘Q-Prime’, llegaron a un acuerdo para dar los permisos de uso en ‘Stranger Things’. En 24 horas ya se había dado el visto bueno.



Mejor dicho, todo se puso en ‘ bandeja de plata’ para que tuviera la repercusión que finalmente alcanzó esta unión. Cabe resaltar, que los derechos son propiedad de Metallica y “ ya no tienen que dividir los ingresos con los sellos discográficos por los cuales firmaron en el pasado”, afirmó Billboard.



“La forma en que The Duffer Brothers ha incorporado la música en Stranger Things siempre ha sido de otro nivel, por lo que estábamos más que emocionados de que no solo incluyeran ‘Master of Puppets’ en el programa, sino que tuvieran una escena tan fundamental construida a su alrededor”, confirmó Mteallica a través de su cuenta de Instagram.



Sin duda con esto han llegado a volver a sonar en la palestra mediática. James Hetfiel, Lars Ulrich, Kikr Hammet y Robert Trujillo, integrantes de la banda, han manifestado que esta es una “nueva oportunidad de llegar a las audiencias más jóvenes”.

