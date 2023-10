Así es la gran serie de dinosaurios de Steven Spielberg y Morgan Freeman para Netflix

¿Qué se puede crear hoy de la fusión de talentos de Steven Spielberg y Morgan Freeman? La respuesta es sencilla: una serie de dinosaurios. No es Jurassic Park, ni un chiste de la sumatoria de las edades del director y el actor.

Se trata de La vida en nuestro planeta (Life On Our Planet), una producción en el formato documental que aprovecha la tecnología para recrear el pasado y mostrar la evolución de algunas especies con un nivel de verosimilitud impresionante.

Spielberg está implicado en esta propuesta de Netflix a través de su compañía Amblin Television, mientras que Freeman presta su famosa y profunda voz para narrar los episodios.Pero no es la típica producción acerca de la naturaleza o el pasado. “Tres factores realmente atractivos se han conjugado en un equipo ideal”, comentó en una entrevista para Wired en español Jonathan Privett, supervisor de efectos Visuales de la serie.



La producción revive a los mamuts. Foto: Netflix

"Tenemos a Amblin Television, lo que significa que Steven ha puesto su supervisión en el proyecto. Por otra parte tenemos a Netflix, con toda la gente que eso implica, y contamos también con Silverback Films, que son probablemente los mejores cineastas de naturaleza en este momento (…) He pasado 30 años de mi vida haciendo dramas y documentales”, agregó Privett, que además hace parte del del equipo de Industrial Light & Magic que da vida a las criaturas.

La producción visual se tardó cuatro años en recrear a las criaturas. Foto: Netflix

Para él se trata de una apuesta con una línea argumental que rememora la batalla por la supervivencia y el poder en la naturaleza en la que se pueden ver a tiranosaurios rex y mamuts, sumados a imágenes de regiones de Latinoamérica, África y Europa, entre otros. La creación de las especies prehistóricas tardó más de cuatro años con un delicado trabajo enfocado en no dejar nada al azar y aprovechar cada detalle para conseguir una experiencia impresionante.



La serie tiene una estética cinematográfica. Foto: Netflix

Para el crítico Joel Keller de la revista decider La vida en nuestro planeta es “una fascinante mirada a la evolución de la vida en la Tierra, con impresionantes efectos visuales que muestran cómo podrían haber vivido especies extinguidas hace mucho tiempo".

