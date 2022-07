El último filme del director estadounidense Steven Spielberg, "The Fabelmans", un drama inspirado en la niñez del cineasta, será estrenado mundialmente en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) que se celebrará en la ciudad canadiense del 8 al 18 de septiembre.

A pesar de que el TIFF es uno de los festivales de cine más importantes del mundo, es la primera vez que un filme de Spielberg es proyectado en la muestra canadiense. El propio Spielberg es responsable del guión junto con el escritor estadounidense Tony Kusher, ganador de un Pulitzer en 1993 por su obra "Angels in America".



Spielberg y Kusher han colaborado en el pasado en filmes como "Munich" (2005), "Lincoln" (2012) y "West Side Story" (2021).



"The Fabelmans" está protagonizado por Michelle Williams, Paul Dano, Seth Rogen, Gabriel LaBelle, Jeannie Berlin y Judd Hirsh, entre otros.



Williams da vida a un personaje basado en la madre del cineasta mientras que Dano representa a su padre. El papel del joven Spielberg le corresponde a LaBelle.



El film tiene programado su estreno inicial en Nueva York y Los Ángeles el próximo 11 de noviembre. Tras su proyección en las dos ciudades estadounidenses, "The Fabelmans" será estrenado en el resto del país.



EFE