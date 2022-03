A finales de los 80 y mediados de los 90 el actor estadounidense se ganó un puesto en el Olimpo de las estrellas del cine de acción en Hollywood. Fue famoso por producciones como Nico, Hard to Kill, out of Jutice y Alerta máxima, gracias a su buen desempeño en las artes marciales.

Pero su fama se fue apagando, en buena medida por una personalidad polémica, egocéntrica y algunas producciones que no lograron el equilibrio económico en la taquilla. Probó en realities, películas dirigidas directamente a video y comenzó a viajar a Rusia. Pronto se hizo amigo de Vladimir Putin y logró tener un poco de resonancia por fuera de Estados Unidos, donde-además- afrontaba denuncia de acoso sexual y comportamiento inapropiado con algunas actrices.



Lea aquí:Minuto a minuto sobre la guerra de Ucrania.

Eso llevó a que hace 6 años el propio Puttin le concediera la nacionalidad rusa y hasta le diera un trabajo diplomático como representante del Ministerio de Exteriores ruso en lo referente a relaciones culturales con EE. UU. . Aunque, el año pasado Steven Seagal fue designado para entregarle al presidente de Venezuela Nicolás Maduro una espada samurái, de parte del gobierno ruso.



Más contexto: Steven Seagal le regaló una espada samurai a Nicolás Maduro

Steven Seagal cuando le hizo entrega de la espada a Maduro Foto: EFE

Ahora, que se identifica con el partido político ruso Una Rusia Justa, Seagal también se ha pronunciado acerca del conflicto bélico de Rusia y Ucrania. ”La mayoría de nosotros tenemos amigos y familiares en Rusia y Ucrania. Veo a ambos como una sola familia y realmente creo que hay alguien que gasta enormes sumas de dinero en propaganda para incitar a que los dos países estén en desacuerdo”, aseguraba el actor en una entrevista con Fox News.

A su vez reveló un tono conciliador: “Estoy rezando para que ambos países (Rusia y Ucrania) lleguen a una resolución pacífica gracias a la que podamos vivir y prosperar juntos”, aseguró Steven Seagal, que hace unos años fue considerado como una persona peligrosa para el gobierno ucraniano y que con la nueva crisis, estuvo envuelto en una red de noticias falsas que decían que estaba peleando en ese territorio con las tropas rusas, información que ya fue desmentida.



CULTURA

@CulturaET

