Stephanie Cayo: de 'El secretario' a alternar con Mel Gibson

De la mano de Mel Gibson y con una cinta ambientada en Puerto Rico. Así es el estreno en Hollywood de la peruana Stephanie Cayo, que, ante el lanzamiento de Force of Nature, dijo que este título de acción supone un importante logro en su trayectoria.

"Siento que esta película es un paso más en mi carrera. Llevo trabajando desde que tengo 9 años. Y hace cinco años tomé la decisión de mudarme a Los Ángeles (EE.UU.) y comenzar a actuar en inglés, que, como sabrás, es complicado", explicó.

"Me tomó tiempo acostumbrarme, entrenarme, leer mucho... Y, de pronto, se da esta gran oportunidad con actores de la talla de Mel Gibson, Emile Hirsch y Kate Bosworth. Y ha sido un género, el de acción, que nunca había hecho antes. Ha sido entretenido, ha sido intenso, he aprendido a disparar, y, sin embargo, creo que ha quedado una película divertida", añadió.

Cayo (Lima, 1988) presenta este martes en internet y bajo demanda Force of Nature, película del director Michael Polish acerca de un atraco que una peligrosa banda de criminales intenta dar mientras Puerto Rico sufre un letal huracán.



La peruana da vida a una policía que se alía con los personajes de Gibson y Hirsch para frenar a esos ladrones.

Fan de Mel Gibson

Martín Karpan, Stephanie Cayo y Juan Pablo Espinosa, en la recordada producción El secretario. Foto: Caracol Televisión

En Colombia, Cayo fue protagonista de telenovelas como El secretario, en la que encarnaba a una bella ejecutiva comprometida con el antagonista de la historia (Martin Karpan), que poco a poco se enamoraba de su secretario (Juan Pablo Espinosa). También le dio vida a la protagonista de La hipocondriaca, producción en la que compartía los créditos principales con Ernesto Calzadilla.



La peruana admitió que trabajar junto a una estrella como Gibson impone de primeras.



"Desde que te llama tu agente y te dice: 'En 48 horas tienes que subir a un avión para irte a Puerto Rico y en la película eres 'partner' de Mel Gibson...'", recordó. "Y yo, muy entusiasmada, le digo: '¡Voy a conocer a Mel!'. Como una niña fan. Y me dice: 'No, mi amor, vas a ser protagonista con Mel'. Y yo: 'Ah, espérate...'", señaló entre risas.



La actriz contó cómo fueron sus primeros días en el set y trabajando codo con codo con Gibson. "Yo, que soy latina, que necesito lo de conectar, hablar primero, intercambiar ideas, discutir, lo que sea, lo tuve que llamar y decirle: 'Oye, Mel, ¿sabes qué? Te voy a decir algo. Mira, soy fan tuya, estoy muy contenta de estar aquí, por favor dime lo que tú quieras'", explicó.

"Después de eso fue muy fácil todo, muy divertido, conversamos de muchas cosas entre tomas, me jalaba para que me viera la cámara, ya que al principio estaba un poco tímida, fue muy generoso al darme ideas de las armas... Y yo, que soy una preguntona, que no me puedo quedar tranquila, me la pasaba haciéndole mil preguntas de todo y ya nos tenían que callar", bromeó.

Acción puertorriqueña

Force of Nature le dio la oportunidad a Cayo de encarnar a Jess, una policía idealista y entusiasta que se ve envuelta en una historia llena de persecuciones y tiroteos que suceden, además, entre las lluvias y vientos de un huracán. "La vi como una niña, una chica joven, que quiere hacer puntos, que quiere que la cambien de distrito, que quiere tener nuevos retos", apuntó.



"Está deseosa de lucirse. Entonces, claro, la ponen en esta situación y es: 'A ver ahora' (...). Pero quise hacer un personaje que fuera muy cercano, 'lovable', y que rompa un poco con el drama y la tensión", indicó.



También habló de la experiencia de rodar en Puerto Rico. "Cuando llegamos estaba sucediendo todo lo del gobernador (protestas que llevaron a la dimisión de Ricardo Rosselló). Se sentía un pueblo unido luchando por este cambio, por esta acción. Y estuvimos en todo ese proceso: huelgas, marchas, celebración, conciertos...", detalló.



"Al ser todo el equipo de Puerto Rico, sentí que podía conectar con ellos a otro nivel. La situación nos permitió conocernos de una manera más profunda", agregó Cayo, quien también señaló que pudieron "comprender" lo que sufrió la isla con el huracán María de 2017.

No obstante, el lanzamiento de Force of Nature también provocó controversia en las redes sociales por parte de usuarios que sentían que Hollywood, y esta cinta en particular, trataba de manera insensible el drama humanitario de Puerto Rico y la desidia de la Administración Trump ante una catástrofe así (aclaración: la cinta no menciona que María sea el huracán de su historia).



"Pienso que esta película está hecha para entretener. Y espero que cumpla su objetivo. En tiempos difíciles como los que estamos, encerrados en nuestras casas, lo que queremos es distraernos y entretenernos como podamos", comentó Cayo.



"Entonces, para los que ya se vieron todas las películas y todas las series de todas las plataformas, aquí hay otra película de acción que está muy entretenida. Y ya el tema político, creo que no encaja en esta historia porque no estábamos hablando de ningún clima político", opinó.

EFE