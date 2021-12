La escritora estadounidense Emily St. John Mandel podría ser considerada como la mujer que predijo el futuro con su libro Station Eleven, que ahora es el punto de partida de una nueva serie de televisión. El libro explora las situaciones de los sobrevivientes de una gripa mortal.



Todos tratan de reconstruir sus vidas, tras una experiencia digna del apocalipsis, a través de varias líneas de tiempo.



Station Eleven fue publicado en el 2014, y la serie acaba de estrenarse en HBO Max. Sin embargo, el proyecto comenzó a producirse mucho antes de la aparición de la pandemia del covid-19.

“Si hay algo genial en esto, es que la serie fue creada –insisto– y producida sin que supiéramos que había una pandemia en camino. Filmamos los episodios uno y tres en enero y febrero de 2020, justo en el momento en que la idea del covid- 19 estaba surgiendo poco a poco. Luego, para marzo, entramos a una pausa planificada que se convirtió en la pausa que todos los demás tuvieron que tomar”, recordaba el creador de la serie, Patrick Somerville, en un panel en el que estuvo EL TIEMPO.

Gael García Bernal, que hace el papel de Arthur Leander Foto: HBO Max

“Así que no cambiamos lo que pretendíamos hacer porque ya habíamos comenzado. Siempre quisimos crear un espectáculo posapocalíptico, pero sí creo que, con todo lo que pasó, comenzamos a experimentar sentimientos que no esperábamos conocer y eso influyó un poco en las cosas que teníamos planeadas”, dijo.



Para la productora, Jessica Rhoades, la serie se enfoca más en una comunidad que “vuelve a unirse y la alegría que se crea entre las personas y cómo, al final, se necesita el arte y el entretenimiento para conectar con otros”.



Una audiencia que podría impactarse con las imágenes de un mundo devastado, lleno de nómadas y profetas que hablan de renacimiento y miedo a la destrucción. Un panorama diferente al de otras miradas, conectadas más con la infección, la cura o la propagación de un virus.

El giro es interesante, puesto que cuenta la aventura de una joven actriz, Kristen Raymonde (Mackenzie Davis), que viaja con una compañía de músicos y artistas tratando de darle un brillo de esperanza con su talento a una civilización que convive con el dolor y la pérdida, 20 años después de la aniquilación de buena parte de la humanidad.



La nostalgia, el dolor y la violencia aparecen como elementos esenciales de la trama, que promete ser más profunda.



“Tuvimos la oportunidad de hablar al respecto y reflexionar sobre lo que sucedería y sobre si algo que estábamos retratando, eventualmente, se haría realidad, pero lo más interesante es que hay algo muy positivo en lo que hicimos, ya que le abrimos un lugar a la solidaridad, y pensar en algo que hasta ahora es impensable; así que jugamos con esos sentimientos y fue bueno sublimar todas nuestras preguntas y todos nuestros pensamientos en un proyecto como este”, agregó Gael García Bernal, que hace el papel de Arthur Leander, un intérprete de la obra de William Shakespeare.



“Además, fue muy bueno y útil volver a trabajar con ese increíble momento de incertidumbre. Este proyecto se metió en nuestras mentes cuando enfrentamos una pandemia. ‘¿Qué va a pasar?’. Esas preguntas abiertas que tuvimos que experimentar para llevarlas a la historia de ficción”, recalcó el actor mexicano.

“Es una adaptación muy agresiva de un libro muy hermoso (…). Emily (la autora) me dijo: ‘Haz lo que tengas que hacer’ ”, reveló Patrick Somerville, quien sumó en la serie la aparición de una secta compleja en un ambiente con espacios hostiles y lugar para pensar en una sinfonía para un nuevo mundo más esperanzador y hasta con un paparazi convertido en paramédico.



“El miedo puede unir a las personas y hacer que actúen de manera errática y violenta. No todo será hermoso y la naturaleza no se curará. Habrá sanciones reales y peligros. No es un cuento de hadas ni un trauma idealizado a partir de una pérdida masiva, tiene algo muy humano que van a descubrir”, prometió Mackenzie Davis.



