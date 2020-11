Anímese con este test a honrar a Darth Vader, el malo de 'Star Wars'

Darth Vader es uno de los personajes más aterradores del cine de todos los tiempos. Su presencia ha llenado de miedo y admiración los sueños de millones de niños y adultos en todo el mundo. Es una de las mejores creaciones del universo de 'Star Wars'. Su armadura negra, su sable laser de luz roja asesina, su voz ronca perdida en el ruido de un ventilador mecánico y su importancia esencial en el Lado Oscuro, no solo lo convirtieron en un icono pop, sino en un sinónimo de contradicciones, ¿por qué nunca se proclamó como Emperador de una vez por todas?, ¿realmente es tan poco inteligente? Su sangre es tan mala, genética y moralmente, que Kylo Ren heredó sus poderes, pero también su torpeza como líder y en una cadena de errores mata a su papá.

​

¿Qué tanto sabe del mayor villano del espacio?

1. En una pelea épica Anakin Skywalker pierde sus piernas con:



A. Yoda

B. Luke Skywalker

C. Obi Wan Kenobi

D. Qui-Gon Jinn



Le puede interesar: Muere Dave Prowse, quien encarnó a Darth Vader en Star Wars



2. La última aparición de Darth Vader en el episodio VI es:



A. Con el Emperador

B. Con Yoda y Obi Wan

C. Con Luke

D. Con C3PO



3. El lazo familiar de Darth Vader que menos se menciona, o que prácticamente no se menciona en Star Wars, es:



A. Abuelo

B. Padre

C. Suegro

D. Hijo

David Prowse junto al traje del malvado Darth Vader. Foto: Susanna Sáez. Archivo EFE



4. La estatura de David Prowse era de:



A. 2.01

B. 1.96

C. 1.85

D. 1.90

Escena de The Mandalorian Foto: Disney+

5. En la tradición de actores enmascarados en la saga 'Star Wars', ¿sabe cuál es el nombre del actor que le da vida en The Mandalorian?



A. Hugo Weaving

B. Pedro Pascal

C. Gerard Butler

D. Lon Chaney





6. David Prowse no habló cuando se puso el traje de Darth Vader. ¿Quién hizo la voz del personaje en el cine?



A. James Purefoy

B. George C. Scott

C. James Earl Jones

D. David McCallum



7. El actor que interpretó a Darth Vader hizo una aparición en una película que es considerada un clásico

A. Ben Hur

B. La naranja mecánica

C. Flash

D. Espartaco





8. Prowse iba a ser otro papel en Star Wars...



A. Chewacca

B. Boba Fett

C. C3PO

D. Darth Plagueis.



Uno de estos actores interpretó por pocos minutos a Darth Vader fue:



A. Hayden Christensen

B. Jake Lloyd

C. Alexander Salkind

D. Sebastian Shaw





¿Qué catedral tiene el rostro de Darth Vader en su fachada?

​

A. La Catedral Nacional de Washington

B. La Catedral de San Pablo de Londres

C. La Catedral de San Basilio

D. La Catedral de Canterbury



Vea las respuestas aquí



CULTURA

@CulturaET