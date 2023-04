El futuro de Star Wars en el cine está asignado a tres nuevas películas y directores, o al menos así quedó estipulado el 7 de abril del presente año, en la Star Wars Celebration.



Kathleen Kennedy, la presidenta de Lucasfilm, explicó lo que se vendrá para esta saga galáctica en el séptimo arte y tras años de polémicas, pues sus últimos lanzamientos no han sido del agrado de sus fans y de la crítica.

The Mandalorian es la serie de Star Wars más aclamada por la crítica y sus fans. Foto: Disney+

Los últimos Jedis, Han Solo: Una historia de Star Wars y El ascenso de Skywalker y el más aclamado por la audiencia la serie The Mandalorian.



Dicho esto, Kennedy manifestó que la trilogía de Rian johnson, director de los últimos Jedis, ha quedado cancelada hasta el momento, pues según informó ‘Variety’, el prestigioso director no volverá a dirigir proyectos dentro de la productora LucasFilm hasta nuevo aviso, ya que tiene otras prioridades en el momento antes de seguir con el proyecto.



"Rian y yo hablamos todo el tiempo. Está increíblemente ocupado. Así que no estamos involucrados activamente en nada ahora, porque está con su otra pelicula de ‘Puñales por la espalda’ y Dios sabe qué más. Pero tiene muchas ganas de volver al ruedo. Es un gran compromiso de tiempo, así que depende de él", dijo con seguridad la presidenta, afirmando que su relación se rompió por la agenda que tiene Rian Johnson.

Por su parte, el cineasta continúa trabajando en su más grande proyecto que es la nueva entrega de ‘Puñaladas por la espalda’, de Netflix, y con la plataforma Showrunner con la que está al mando de‘Poker Face’ dando veracidad de su tan apretada agenda.



Al parecer, Disney y Lucasfilm han priorizado otro proyecto para Star Wars a la cabeza de Taika Waititi, el director de las últimas entregas de ‘Thor’.



"Taika sigue trabajando. Está escribiendo el guion él mismo. No quiere involucrar a otras personas en el proceso, y no le culpo. Tiene una voz muy particular, así que queremos protegerla. Algún día la haremos", concluye la presidenta con un tono bastante serio, tal vez por todos los cambios que ha tenido que sufrir una de las franquicias más adoradas del mundo.

✨ | Kathleen Kennedy sobre la trilogía de 'STAR WARS' de Rian Johnson:



"Rian y yo hablamos todo el tiempo. Él está increíblemente ocupado. Así que no estamos involucrados activamente en nada en este momento porque está haciendo otra de las películas de Glass Onion" pic.twitter.com/vuvtAiQwsy — Geek Zone 🍿 #StarWarsCelebration2023 (@GeekZoneGZ) April 9, 2023

DAVID LEONARDO DÍAZ DUARTE

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO