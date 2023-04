Muchas noticias para los miles de seguidores de la emblemática producción de 'Star Wars' ha dejado la convención anual "Star Wars Celebration", que se celebra en Europa de nuevo por primera vez desde 2016.



La actriz Daisy Ridley, que encarnó a la maestra "jedi" Rey Skywalker en las últimas entregas de "Star Wars" (La Guerra de las Galaxias), encabezará el regreso de la saga a la gran pantalla, con una trilogía dirigida por tres directores diferentes de los cuales uno será, por primera vez, una mujer, Sharmeen Obaid-Chinoy.

El anuncio lo realizó en Londres la presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, dentro de la convención anual "Star Wars Celebration", que se celebra en Europa de nuevo por primera vez desde 2016.



(Lea además: The Mandalorian: el segundo episodio explota en acción y en nuevos héroes)



La propia Ridley apareció por sorpresa para el deleite de los fans en el acto en el que la franquicia de Disney desveló sus grandes novedades, comenzando por la trilogía que será dirigida por Dave Filoni y James Mangold, además de la mencionada Obaid-Chinoy.



El filme de la directora canadiense de origen paquistaní se desarrollará tras el final de la trilogía previa y del episodio IX de la saga, "The Rise of Skywalker" (El Ascenso de Skywalker), y narrará cómo Rey crea una nueva orden Jedi tras la supuesta derrota de las fuerzas oscuras.



Mientras, la película dirigida por Mangold, quien también realizó la próxima entrega de Indiana Jones, "The Dial of Destiny" (Indiana Jones y el Día del Destino), se centrará en el nacimiento de los Jedi.



Por su lado, Filoni filmará el desarrollo de la Nueva República, creada tras la destrucción del Imperio, y que además es el eje argumental de la mayoría de las series del universo "Star Wars" para Disney+.



Precisamente, una de esas series, "Ahsoka", que se presenta como una de las más anheladas por los seguidores, desveló en el primer día de la convención un tráiler que muestra a su protagonista, Rosario Dawson, en el papel que da nombre al producto.



"Algo está llegando, algo oscuro, puedo sentirlo", dice en el tráiler la "jedi" Ahsoka, un personaje popularizado por su aparición en la serie "The Mandalorian".



En "Ahsoka", que llegará a Disney+ en agosto de este año, se espera también la aparición de Hayden Christensen como Anakin Skywalker.



(Le puede interesar: 'Star Wars Jedi: Survivor' reveló su fecha de lanzamiento)



Los presentes también tuvieron la oportunidad de ver en exclusiva el primer tráiler de otra nueva serie "Skeleton Crew", con Jude Law en el papel protagonista, que se rodeará por un elenco lleno de niños para recrear unas aventuras que han sido comparadas con las de la legendaria película ochentera "The Goonies".



Algunos de los directores que realizarán los episodios de "Skeleton Crew" son Jon Watts, David Lowery, The Daniels, Jake Schreier, Bryce Dallas Howard, o Lee Isaac Chung.



EFE