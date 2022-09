La voz de uno de los villanos más icónicos del cine ya no será interpretada por un ser humano. Así lo dio a conocer Disney, empresa dueña de los derechos de la saga, luego de obtener el aval de James Earl Jones, quien le prestó la voz al personaje desde que en 1977 saliera la primera película de Star Wars.



Según Vanity Fair, el acuerdo entre el actor y Disney se llevó a cabo durante la transmisión de la serie Obi- Wan Kenobi. Para reemplazar su voz, Disney utilizará una herramienta de Inteligencia Artificial llamada ‘Respeecher’.



Respeecher es una herramienta basada en inteligencia artificial creada por una compañía de origen ucraniano. Esta tecnología permite replicar voces humanas a través de registros de grabaciones anteriores.

Lucasfilm ya había usado esta herramienta para imitar la voz de Mark Hamill en The Mandalorian. Ahora, la productora tiene planeado llevar su propia versión de Darth Vader a otras producciones.



La decisión de imitar la voz del personaje con IA se tomó tras notar que James Earl Jones, quien actualmente tiene 91 años, ya no tiene la misma intensidad y registro que hace algunos años.



“Había mencionado que estaba buscando liquidar a este personaje en particular. Entonces, ¿cómo avanzamos?”, dijo Matthew Wood, supervisor de edición de sonido en Lucasfilm, a Vanity Fair.

