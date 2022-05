En el reciente encuentro de fanáticos de la Star Wars Celebration, llevada a cabo en Anaheim (California), llamó la atención el gran amor que profesaron los seguidores de la saga de ciencia ficción por la película Han Solo: una historia de Star Wars.

Varias veces en los paneles y conferencias cuando se hacía alusión de esa película el público levantaba sus sables de luz en una señal de respeto y aplaudían a rabiar. Lo insólito, es que la cinta dirigida por Ron Howard fue considerada como un fracaso dentro de franquicia y tuvo reacciones negativas tanto del público y de la crítica.

Sin embargo, en el encuentro más importante de los seguidores más fervientes de las aventuras de los Jedi y sus batallas contra el imperio intergaláctico todo fue apoyo y alegría. Camisetas con frases como “hagan la segunda parte de Han Solo”, reiteraron un cambio de opinión radical. De hecho siempre fue más aplaudido su recuerdo, que el de la última trilogía que se estrenó en salas de cine.



Puede leer: Así es estar un día en la celebración más grande de ‘Star Wars’

El director de Han Solo..., Ron Howard fue uno de los invitados a una conferencia acerca del nuevo documental Light & Magic, que contaba la odisea de George Lucas –en cuanto al desarrollo de efectos visuales de la que sería su película más emblemática- y revelaba detalles de una revolución cinematográfica sin precedentes.



Desde su llegada al escenario del Star Wars Celebration, Howard escuchó las típicas frases como: “Te amamos Ron”, pero posiblemente lo que más le llamó la atención fue un mensaje que salió de una de las filas del recinto: “Queremos otra película de Han Solo”.

Facebook Twitter Linkedin

La producción está experimentando una especie de redención. Foto: LucasFilm

Con sorpresa saludó a la audiencia y dijo que era increíblemente “gratificante y significa mucho para ese gran elenco joven que puso su corazón y alma en la película. Significa el mundo en el que la película resuena entre los fanáticos de Star Wars. Eso es todo lo que cualquiera esperaría”.



Además, aseguró que no está en sus manos el desarrollo de un nuevo filme, pero recordó que la película fue innovadora en cuanto a la tecnología de filmación y que siempre estuvo orgulloso del resultado final.



Otro tema: Obi-Wan Kenobi: la historia del regreso del guardián de la Fuerza

Facebook Twitter Linkedin

Harrison Ford en el papel de Han Solo en 1977. Foto: Archivo EL TIEMPO

Han Solo: una historia de Star Wars se remitía a la juventud del famoso piloto del Halcón Milenario (que convirtió en icono Harrison Ford) antes de unirse a la batalla contra el imperio junto a Luke Skywalker y la Princesa Leia. En la trama, protagonizada por Alden Ehrenreich se revelan sus primeras aventuras y su encuentro con Chewbacca y hasta su relación con Qi'ra (interpretada por Emilia Clarke). Muchos críticos la tildaron de artificial, demasiado nostálgica y sin riesgos.

De hecho su idea de ‘fan service’, tampoco caló entre el público y su primer fin de semana en taquilla solo facturó unos 65 millones de dólares, una cifra muy baja para los estándares de la saga.



Sin embargo, hoy a la aman. Puede ser un reacción emocional de nostalgia; el redescubrimiento con el paso de los años de una joya que se adelantó a su tiempo el apoyo de esa nueva generación de fanáticos de Star Wars (que no son tan puristas), lo que tiene palpitando una idea de renacimiento o redención.

Facebook Twitter Linkedin

Ron Howard fue el director de Han Solo: una aventura de Star Wars. Foto: Disney

Ron Howard no parece estar interesado, pero cabe recordar que su hija, Bryce- Dallas Howard, le ha seguido los pasos como actriz y directora y fue responsable de dirigir algunos episodios de The Mandalorian y no sería una mala candidata para hacer la segunda parte de Han Solo. El tiempo y la presión de los fanáticos tienen la última palabra.

CULTURA

@CuturaET