Así creó John Williams la pieza más pegajosa de'Star Wars'

Es imposible no entregarse al tono épico y poderoso de la pieza musical inicial que se dio a conocer con ‘Star Wars: A New Hope’ (1977), siendo una experiencia casi hipnótica en la que el oyente de ese fragmento no solo se imagina en una lucha interplanetaria, sino que es capaz de asumir una posición de poder o mando.

John Williams lo supo cuando compuso esa parte como elemento esencial de la que sería la banda sonora de uno de los filmes más exitosos de la ciencia ficción y cuya devoción se mantiene (a pesar de algunos tropiezos, dirían algunos).

El compositor ha ganado cinco veces el premio Óscar Foto: EFE

También es considerado como una de las obras más importantes del contexto de las bandas sonoras en el cine.

Tres años antes ya había hecho historia al ser el autor de la inquietante pieza musical de la película Tiburón y ha sido nominado al Óscar en 52 ocasiones, una cifra descomunal. En cinco oportunidades se quedó con ese galardón.



Fue precisamente el director de Tiburón, Steven Spielberg, quien recomendó a Williams para que se hiciese cargo de la banda sonora de la película que comenzaría todo el universo de 'Star Wars'.



George Lucas, el artífice de este melodrama intergaláctico cargado de acción decidió contratarlo y así se mantuvo la historia de amor, música y premios en las demás producciones de 'Star Wars'.



Su obra musical tiene influencias Wagner, Stravinsky y Prokofiev, que hasta para algunos entendidos tiene matices de plagio.



Sin embargo su obra más querida cumple con la función de emocionar tanto a expertos como a neófitos musicales.



Williams también creó la música de siete episodios de las películas de 'Star Wars', solo no participó en la partitura de ‘Rogue One: Una historia de Star Wars', pero lo insólito, es que nunca ha visto completas las películas de la saga que lo hizo más famoso.



También es absolutamente poderosa su 'Marcha imperial', otra de las composiciones que es referencia absoluta de la serie cinematográfica.

"Cuando termino con una película, he estado viviendo con ella, la hemos estado doblando, grabando, y así sucesivamente. Sales del estudio y, 'Ah, está terminado'. Ahora no tengo el impulso de ir al teatro y mirarla. Quizás a algunas personas les parezca raro, o escuchen grabaciones de mi música, muy, muy raramente", dijo en una ocasión.



