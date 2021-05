Star + llegará a Colombia el 31 de agosto

Todas las temporadas de Los Simpson, los mejores eventos deportivos de ESPN, series como “This Is Us” y “The Walking Dead”, “How I met your Mother”, “Pose” y “Modern Family”, y películas de estreno como la ganadora del Óscar “Nomadland” podrán verse en Colombia a partir del 31 de agosto en Star +.

Así lo confirmó la empresa a través de un comunicado en el que explicó que Star + llega como un servicio digital independiente de Disney Plus, pero que "consolidará la presencia de The Walt Disney Company en el mercado del streaming de Latinoamérica”, expresó Diego Lerner, Presidente de The Walt Disney Company Latin America.



Entre otros contenidos, en Star + se podrán ver filmes como las dos entregas de Deadpool, “Logan”, “Bohemian Rhapsody”, “El Diablo Viste a la Moda” y “Jojo Rabbit”; junto a clásicos como “Alien”, “Duro de Matar”, “El Planeta de los Simios” y “Búsqueda Implacable”.

(En contexto: Ahora sí: adiós a los canales Fox…bienvenido Star)



Además de Los Simpson, los amantes de los animados podrán encontrar temporadas completas de Family Guy”, “American Dad!”, “Futurama”, “Bob´s Burgers”, “Duncanville” y la nueva serie original Star: “Solar Opposites”.



Por el momento no se ha revelado el precio que tendrá la suscripción de la nueva plataforma en Colombia; sin embargo se aclaró que se podrá adquirir de forma independiente o en un paquete especial con Disney Plus.



El 31 de agosto, además de en Colombia, Star + se estrenará en Argentina, Chile, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Ecuador y Venezuela.



