¡Aproveche! Las mejores series y películas para ver gratis en Star Plus

Algunos países de América Latina como Chile, Perú y Colombia tendrán acceso a todo el catálogo de Star Plus de manera gratuita durante este fin de semana. Esto significa que los usuarios podrán disfrutar de todo el contenido de entretenimiento del servicio de streaming, que contiene series, películas los eventos deportivos emitidos por el canal ESPN.



(Le puede interesar: ¡Pilas! Star Plus será gratuito en Colombia durante este fin de semana).

Para los amantes del cine, el catálogo de películas incluye cintas clásicas de ciencia ficción y drama, además, largometrajes premiados internacionalmente. Aquí una lista con algunas recomendaciones:



(Siga leyendo: ¿Drácula era real? La historia del ser más cruel y maligno).

Titanic: cinta dramática galardonada con 11 premios de la Academia. El Cisne Negro: película estadounidense de suspense psicológico dirigida por Darren Aronofsky. Deadpool: película de superhéroes de Marvel. Pretty Woman: comedia romántica protagonizada por Julia Roberts y Richard Gere. Pequeña Miss Sunshine: comedia dramática que muestra los problemas de convivencia de una familia disfuncional. Alien, el octavo pasajero: cinta para los amantes de la ciencia ficción y el terror. Duro de Matar: película de acción estadounidense protagonizada por Bruce Willis. Jojo Rabbit: comedia negra ambientada durante la Segunda Guerra Mundial. La vida de Pi: película basada en la novela homónima de Yann Martel. Borat: falso documental de Sacha Baron Cohen estrenado en 2006. Nomadland: dirigida por Chloé Zhao y ganadora del León de Oro en Venecia y del premio Óscar a la mejor película en 2021. The Rocky Horror Picture Show: musical clásico. Juno: película de 2007 dirigida por Jason Reitman y protagonizada por Elliot Page. Bohemian Rhapsody: película biográfica británica-estadounidense dirigida por Bryan Singer y Dexter Fletcher. Ganadora de cuatro premios de la Academia.

Nuestros estrenos de la semana en #StarPlusLA. Qué viste? Qué estás viendo? Qué vas a ver? pic.twitter.com/OqXtuflxif — Star+ Latinoamérica (@StarPlusLA) October 22, 2021

(Además: Películas y series para ver este fin de semana en Netflix, Amazon y HBO Max).



Dentro de las series más populares con las que cuenta el servicio de streaming se encuentran grandes títulos como This is Us, The Walking Dead, American Horror Story, Outlander, Genius de National Geographic, Snowfall, 9-1-1, S.W.A.T. y The Resident, entre tantas otras.

También puede disfrutar de eventos deportivos

Facebook Twitter Linkedin

El clásico español se disputará este fin de semana. Foto: EFE

Con el beneficio de Pase Libre de Star Plus en Colombia, las personas también podrán disfrutar de las ligas más importantes de fútbol europeo, además de otros eventos como la Fórmula 1, Tenis, NBA, Boxeo, fútbol americano, béisbol o hockey.



Entre los eventos en vivo que se podrán ver se destacan: Inter vs. Juventus y Roma vs. Napoli por la Serie A de Italia; Arsenal vs. Aston Villa por la Premier League de Inglaterra; y el duelo imperdible entre el Manchester United de Ronaldo y el Liverpool de Salah.



El plato fuerte será sin duda el clásico español entre Barcelona vs. Real Madrid, que se disputará este domingo. Y, para completar un domingo a pleno, el gran premio de EE.UU. de Fórmula 1.

¿Cómo acceder a Star Plus?

Para acceder al Pase Libre tendrá que crear una cuenta en el servicio y agregar una tarjeta de crédito; no obstante, no se facturará ningún costo. Una vez se haya creado la cuenta se debe ingresar a la sección “Pase Libre” para activarla.



Luego de esta prueba gratis, cada nuevo suscriptor, tendrá que cancelar el abono antes de que se acabe el tiempo liberado, ya que, de no hacerlo se cobrará el primer mes de Star Plus.

Más noticias

Los seis rituales funerarios más 'extraños' y únicos de todo el mundo

Alec Baldwin: su dolor tras accidente en el que mató a mujer de un disparo

Drogas, racismo y excesos: los escándalos del 'hijo rebelde’ de Tom Hanks

Estas son las películas de Hollywood filmadas en Colombia

Tendencias EL TIEMPO