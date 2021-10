¡Pilas! Star Plus será gratuito en Colombia durante este fin de semana

Los servicios de streaming se hicieron presentes este año en Latinoamérica con representantes como HBO Max, Paramount Plus y Star Plus, esta última siendo socia de Disney Plus.

La última 'jugada' Disney es lanzar una interesante promoción para aumentar el número de suscriptores en la recién llegada plataforma.

Algunos países de América Latina como Chile, Perú y Colombia tendrán acceso a todo el catálogo de Star Plus de manera gratuita durante el próximo fin de semana.

Esto significa que los usuarios podrán disfrutar de todo el contenido de entretenimiento del servicio de streaming, que contiene series, películas y, un aspecto diferencial, los eventos deportivos emitidos en vivo por 'ESPN'.

📢#ATENTOS | El pase libre de #StarPlusLA que tendremos desde el 22 hasta el 24 se octubre, solo se aplicará a los siguientes territorios:

• Brasil🇧🇷

• Chile🇨🇱

• Colombia🇨🇴

• Mexico🇲🇽

• Perú🇵🇪 pic.twitter.com/1ao5gdQuQu — Star+ Info (@StarPlusInfo) October 19, 2021

(Puede leer: Disney se arriesga a producir una nueva serie inspirada en 'WandaVision').

El pase libre iniciará desde el viernes 22 a las 12 a.m. y durará hasta el domingo 24 de octubre a las 11:59 p.m.

