Star plus es uno de los servicios de streaming que se lanzaron este año. En Colombia, como en toda Latinoamérica, está disponible desde el 31 de agosto pasado. Entre su oferta hay estrenos de películas, clásicos del cine, sagas, series exclusivas, comedias animadas, producciones originales y deportes en vivo de ESPN.



Hace unas semanas, la plataforma llevó a cabo una jornada de pase gratuito, en la cual los usuarios podían acceder a sus contenidos sin costo durante unos días. Ahora, para cerrar el año, se repetirá esa oportunidad en Brasil, México, Chile, Colombia y Perú.



"Este fin de semana Star plus ofrecerá partidos de ligas internacionales de fútbol como la Ligue 1, la Premier League, LaLiga, la Serie A; deportes de combate como la UFC 269 y la fascinante definición de una de las temporadas más emocionantes de la Fórmula 1", se lee en el comunicado. Adicionalmente, estarán disponibles las series y películas exclusivas de la plataforma.



Entre los contenidos que se podrán ver están la pelea entre Oliveira y Poirier por la UFC, las prácticas y clasificaciones del Gran Premio de Abu Dhabi y los enfrentamientos futbolísticos Chelsea vs. Leed United, Norwich City vs. Manchester United y el clásico madrileño que tendrá como protagonistas al Real Madrid y Atlético de Madrid.



Le contamos a continuación qué debe hacer.



¿Cuándo?

Esta segunda versión del pase libre en Star plus será entre el viernes 10 de diciembre, a las 12 a.m., y el domingo 12 de diciembre, a las 11:59 p.m. En ese periodo los usuarios podrán disfrutar de manera gratuita del contenido en vivo, películas y series de la plataforma.

¿Cómo acceder?

Lo primero que hay que aclarar es que esta oportunidad es exclusiva para usuarios nuevos. Es decir, si usted ya tiene una suscripción activa en esa plataforma no podrá acceder a ese pase libre.



Quienes sí puedan aprovechar el beneficio deben:



1. Acceder a la página de Star plus.



2. Solicitar el registro de para poder ingresar a los eventos, transmisiones o producciones deseadas.



3. Es probable que cuando usted esté adelantando la suscripción le soliciten registrar un método de pago (tarjeta de crédito). Sin embargo, el cobro no cubriría esos tres días de pase gratis.



El comunicado de Star plus aclara: "A partir del 13 de diciembre, una vez finalizado el período de la promoción, se le cobrará el monto correspondiente a la suscripción mensual a quienes hayan accedido a Star plus Pase Libre y no hayan optado por la cancelación anticipada".



Cabe señalar que esta plataforma tiene tres planes distintos. El primero, el más económico, $ 31.000 (pesos colombianos), de plan mensual. También hay una opción de pagar el plan anual, que cuesta $ 319.900. Y uno que incluye los contenidos de la plataforma Star plusy los de Disney+, que actualmente es una promoción de $38.900.

