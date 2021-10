Las nueve vidas del terrorífico Chucky

En el Olimpo de los muñecos diabólicos y los juguetes asesinos solo hay un rey: Chucky.



A pesar de la presencia de la aterradora Annabelle en la saga de 'El conjuro' y sus derivados, el pantallero Billy, de las violentas producciones de 'Saw'; el aterrador payaso de 'Poltergeist' o la tensionante presencia de un muñeco ventrílocuo del clásico de 1929, 'El gran Otto', ninguno tiene la fama y el carisma que alcanzó el tierno personaje pelirrojo de grandes ojos azules que terminó alojando el alma de un psicópata y aterró a todo el mundo en su primera película 'Child’s Play' (1988).

Lo que parecía un despropósito, que un tierno muñeco albergara a un asesino despiadado, se convirtió en un clásico instantáneo.



Lejos quedó el miedo al ridículo y el muñeco creado en la mente de Don Mancini se robó no solo el aplauso de la revista de horror 'Fangoria', sino el reconocimiento de la crítica.



Chucky era creíble como asesino, su historia lograba un entretenimiento cruel y algunas lecturas acerca de la niñez y la soledad se alcanzaban a notar en este relato de horror furioso que se convirtió en un éxito.



Gracias a eso se creó una franquicia que fue frenando su aspecto más terrorífico para dar paso al humor, la sátira y hasta la burla al mundo del entretenimiento –en una de sus películas, 'La semilla de Chucky' (2004), el muñeco mata a Britney Spears–, también es padre por primera vez y hasta atormenta a la hija del actor que le dio su famosa voz (Brad Dourif) en 'La maldición de Chucky'.



En realidad, la historia del juguete que esconde la malvada alma de un asesino y que le hace la vida imposible a un niño que escoge al muñeco equivocado para llevarlo a casa, evolucionó hasta darle la independencia al personaje para vivir otras experiencias.



De Chucky se hicieron siete películas y un reboot (nueva mirada inspirada en sus inicios) llamado 'El muñeco diabólico', en 2019. Esta última trató de darle un tono contemporáneo llevando su maldad a terrenos tecnológicos (un virus informático, ya que no usa pilas, sino que es una inteligencia artificial que cuenta con la voz del mismísimo Mark Hamill (Star Wars), que ya había dado voz al Joker en una franquicia animada de Batman. Pero la película tuvo una tibia respuesta de los fanáticos, que notaron muchos cambios en su juguete adorado.

Zackary Arthur interpreta a Andrew Wheeler, el joven que recoge al muñeco diabólico. Foto: Star+

Pero eso no acabó con el personaje, que ahora regresa en el formato de una serie y con el apoyo de su creador, Don Mancini. Chucky, que se estrenará el viernes 29 en la plataforma de streaming Star+, retoma la premisa de ser un juguete olvidado, con una vida anterior malvada y sangrienta, que termina en las manos de un adolescente que lo compra en una venta de garaje.



Uno de los aspectos más interesantes es que el nuevo dueño es un adolescente lleno de conflictos y víctima de matoneo, sumado a un círculo social que parece perfecto, pero que en realidad encierra muchos secretos. El mejor escenario para que Chucky haga de las suyas.



“Explorar los orígenes de Charles Lee Ray (el verdadero nombre de Chucky, el asesino) ha sido algo que los fanáticos han querido ver y han estado pidiendo literalmente desde hace décadas. Y una de las razones por las que estaba emocionado por tomar la franquicia como serie fue porque iba a tener más tiempo para contarlo (…) ocho horas de Chucky nos dio una gran oportunidad de explorar mucho más y revelar datos de Lee Ray”, insiste Don Mancini en una entrevista a la que tuvo acceso EL TIEMPO.



La naturaleza de su personaje había pasado de la violencia y el horror a la sangre y la parodia en su evolución cinematográfica. Pero tras un episodio un tanto inesperado en ese sentido, la serie tiene toda la violencia y tensión que, según el propio Mancini, han sido las marcas del afecto de los fanáticos. Además, siempre tuvo un aspecto urbano, denso y casi oscuro que fue arrastrándose hacia una especie de luminosidad casi gótica y llena de grises. Algo que cambia un poco en la apariencia de la serie.



“Trato de tener una estética que gobierne y prevalezca para cada proyecto de Chucky, pero ahora estaba realmente emocionado con el programa porque presentaba a Chucky en época de Halloween. Nunca habíamos hecho eso antes, y tenía muchas ganas de crear una especie de look lujoso y glamuroso con follaje de otoño, y que se convirtió en el principio estético central. Fue un reto, sobre todo en épocas en las que todavía no estábamos en esa estación, pero logramos un aspecto muy real, sumado a algunas imágenes de drones realmente hermosas que pudimos obtener el otoño pasado, en las afueras de Toronto (…) en realidad, creo que parece una película de terror de Halloween dirigida por Dario Argento o Brian de Palma. Al menos, ese era nuestro objetivo”, explica Mancini.



“Tuvimos un diseñador de producción y un director de fotografía asombrosos. Y creo que es diferente a la sensación de películas como El culto de Chucky, que era muy estéril porque requería ubicarlo en un manicomio en pleno invierno. Ahora la cinematografía y la escenografía son tan hermosas en esta producción. Parece muy caro, porque lo es. Cuando aparecí en el set, porque no aparezco hasta la mitad, estaba como: ‘Oh, Dios mío. Tenemos tanto dinero’ ”, agregó la actriz Jennifer Tilly, quien estuvo en cuatro filmes del muñeco malvado y que retoma su papel de Tiffany, que fue novia y cómplice de Charles Lee Ray.



Su aparición se suma a la del niño que sufre en la primera película de la saga, Andy Barclay (interpretado por Alex Vincent), junto a otros detalles que harán las delicias de esos fanáticos a muerte del muñeco.



“Siento que esta no es de esas franquicias en las solo aparecen nuevos y sexis adolescentes que van a ser asesinados. Aquí tenemos una línea argumental conectada con el pasado y el presente de las tramas que han dado vida al personaje de Chucky, sumado a un impacto emocional que se ha construido alrededor de las películas”, agrega Tilly.

La serie de Chucky tiene la dosis perfecta de nostalgia y un poco de humor venenoso, eso sin excederse, junto a la cuota de sangre, violencia y ternura malsana de su protagonista, que ahora parece afrontar a una sociedad más compleja e hipócrita, con un nuevo dueño lidiando con sus propios demonios y sumando a la locura y retorcida diversión que siempre ha entregado la franquicia.



En estas épocas, cuando otras sagas de terror como 'Halloween' siguen rugiendo con nuevos sustos en los cines y ya se está trabajando en una nueva serie inspirada en las infernales películas de Hellraiser, era imposible que Chucky no asomara en este panorama y le dijera a su fanaticada y a la nueva audiencia que es su mejor amigo y que lo seguiría siendo… hasta la muerte.



“Cuando yo era más chico, mis padres no me dejaban ver películas de terror o sangrientas, pero recuerdo cuando estaba en primaria, que los niños que vieron las películas de Chucky siempre fueron considerados los chicos más valientes y geniales, mientras yo solo pensaba: quiero ser como ellos”, recordó Zackary Arthur, quien que interpreta a Andrew Wheeler, el joven que recoge al muñeco diabólico en esta nueva producción que ofrece un aire fresco y, posiblemente, el mejor contexto para los horrores del juguete más famoso del cine de horror.

Andrés Hoyos Vargas

REDACCIÓN CULTURA

@AndresHoy1