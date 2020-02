El retrato de Miles Davis, un grande del jazz

Durante seis décadas completas, desde su llegada a la escena nacional en 1945 hasta su muerte en 1991, Miles Davis hizo música que evolucionó a partir de su increíble talento para escuchar el futuro mezclado con un deseo testarudo de tocarlo. Desde sus inicios en el círculo del jazz moderno, llegó a intuir nuevos mundos de sonido y desafíos, llevando a que su legado sea indudable y su presencia en la historia haya marcado un antes y un después.

Miles se convirtió en el abanderado de generaciones sucesivas de músicos y moldeó el curso de la música moderna de improvisación más de media docena de veces. Pero, ¿cómo resumir la vida y la carrera de Miles Davis en menos de dos horas?, ¿cómo definir a este trompetero, líder de banda, pionero, revolucionario, tan inteligente como vanidoso, tan elegante como controversial, tan genial como contradictorio?



Ese fue el desafío que el destacado documentalista Stanley Nelson Jr., enfrentó con su último proyecto, ‘Miles Davis: Birth of the Cool’. Nelson, escritor, productor y director de documentales aclamados, - The Black Panthers: Vanguard of the Revolution (2015) y Jonestown: la vida y la muerte de Peoples Temple (2006) -, llega ahora con esta historia que trae lo más trágico, honesto, emocionante y triunfante del trompetero, casi 30 años después de su muerte y narrado por el actor estadounidense Carl Lumbly (Doctor sueño, 2019).

A través de este documental, Nelson explora cómo el ícono del jazz pasó su vida rompiendo barreras y viviendo la vida bajo sus propios términos. Inmortalizado por su música, por su rechazo a la tradición y su increíble visión, dejó su huella en la historia del jazz, de la música orquestal, del rock’n’roll y hasta del hip-hop. A la vez, intenta explicar esos cambios de paradigma uno tras otro a través de sus grabaciones y cambios importantes en la vida. Esta meticulosa investigación es el resultado de dos años de producción e incluye imágenes y fotos nunca antes vistas, así como numerosas entrevistas con músicos, académicos, familiares y amigos. El resultado es un trabajo magistral y convincente que cuenta toda la historia sin barnizar de Miles músico y hombre.



Aunque el documental se estrenó en el Festival de Cine Sundance 2019 y luego se proyectó en el Festival de Cine de Maryland en Baltimore; ahora llega a Colombia con funciones únicas el próximo 13 y 14 de febrero. EL TIEMPO habló con Stanley Nelson, otro maestro.



¿Cuánto tiempo le tomó hacer la película?



Más o menos dos años y medio. Estuvimos en el estudio de edición como 66 semanas editando, lo cual es mucho tiempo. Fuimos muy afortunados de tener todo este tiempo porque así pudimos sacar un gran documental.



¿Por qué eligió a Miles?



Yo quería hacer una película sobre música. Y soy un gran fan del jazz, entonces sabía el gran personaje que era Miles. Era un genio del jazz y también un personaje muy complicado, entonces no había nadie mejor que él. Además, su música ha sido escuchada durante casi todo un siglo, entonces era la elección perfecta.



¿Qué aprendió de Miles al hacer esta película?



Aprendí mucho, descubrí cosas que no sabía, por ejemplo que era muy tímido, pero también que era una persona muy difícil con las personas que amaba. También sobre los abusos que se conocen que tuvo con sus parejas, e incluso con sus músicos, y que lo alejaron de mucha gente. Encontré también que era un tipo muy divertido.

¿Fue difícil encontrar el material?



Sí, y no. Nosotros buscamos en todo lado. Una de las ventajas es que a Miles lo registraron en muchos lados: en todos los lugares donde tocó, siempre había fotógrafos, hablamos con todos los amigos de Miles. Y encontramos material que nunca antes había salido a la luz.



¿Tiene un periodo favorito de Miles?



Una de las cosas que me pasó al hacer esta película fue valorar todos los distintos periodos musicales de Miles. Y pues como a mucha gente, yo soy fan de ‘Kind of blue’. Básicamente, como estuvimos produciendo durante dos años y medio la película, no hice más que escuchar a Miles. En mi casa lo escuchaba todo el tiempo, mi esposa se estaba enloqueciendo (risas). Fueron horas y horas de pensar en Miles, escuchar a Miles, escribir sobre Miles...



¿Siente que hubo algo que le faltó contar en la película?



No, estoy muy contento con la forma como cubrimos la historia. Y pues esta es la historia de toda una vida contada en una película de dos horas, claramente tuvimos que sacar muchas cosas. Creo que tenemos una increíble variedad en la música de la película.

¿Cree que el jazz está muriendo?



No creo que el jazz vaya a morir. Las personas llegan al jazz mientras van envejeciendo y se vuelven más maduros. Eso es lo que pasó conmigo, empecé muy viejo a escuchar los discos y a descubrir mi gusto en el jazz. Es una música muy compleja y mi gusto se vuelve más complejo a medida que entiendo más su lenguaje. De hecho, el jazz tiene la habilidad de involucrar muchos otros tipos de música, el jazz puede envolver todo: pop, hip hop... Y ahora hay grandes músicos que surgieron del hip hop, y que lo han incorporado en el jazz. Creo que el jazz estará cada vez más en constante cambio. No creo que el jazz vaya a morir, nunca. Algo de lo que hablamos en el documental es que cuando Miles surgió, el jazz era una música popular. No creo que el jazz vuelva a ser tan popular como lo fue.



¿Hoy en día usted admira algún jazzista al que le gustaría hacerle un documental?



No sé, creo que hay muchos músicos sobre los que me encantaría hacer una película. Por ejemplo, Carlos Santana, aunque no es un jazzista, pero sería genial hacer un documental sobre él. Y hay tanta otra gente. La clave está en encontrar alguien que tenga una historia compleja e interesante y que sea mucho más que solo jazz. Creo que eso es algo que descubrimos haciendo la película sobre Miles, y es que a través de la historia de él no hablamos solo sobre él como músico o como persona, y tampoco solo sobre jazz, sino sobre todo Estados Unidos y sobre quienes crecieron en este país como afroamericanos en la segunda parte del siglo XIX. Creo que eso hace que el documental sea exitoso.



¿La idea de estudiar y de trabajar sobre figuras afroamericanas es algo que siempre quiso hacer en sus películas?



Creo que se logran películas y documentales mucho más profundos y ricos cuando el tema sale de quien lo hace. De mi sale la cultura afroamericana porque yo lo soy. Entonces me siento atraído de hacer este tipo de películas, las que hecho sobre ese tema son mucho más profundas porque puedo ir más allá partiendo de mi experiencia. Y creo que eso es lo que los cinematógrafos deberían hacer.



SIMÓN GRANJA MATIAS

Redacción Domingo