Se puede decir que los dos vivieron un matrimonio en comunidad de bienes hasta que la muerte los separó: Stan Lee, que habría cumplido 100 años el pasado 28 de diciembre, y la ahora todopoderosa Marvel. La primera reunión tuvo lugar en 1939, cuando Stanley Martin Lieber, hijo de una pareja de judíos rumanos, a la edad de 17 años, entró a trabajar en Timely Comics. La relación continuó hasta 2018, cuando falleció a los 95 años. En vida ocupó las más diversas funciones, creó personajes geniales para el universo del cómic (y más allá) y fue una parte fundamental en la construcción del fenómeno cultural en el que se ha convertido la compañía.

Durante mucho tiempo, los cómics estuvieron restringidos a una escena clandestina, o eran vistos como historietas para niños o incluso como ‘cosas de nerds’. El punto de inflexión que produciría el éxito de las películas de superhéroes de la última década tuvo como primer paso la gran intuición de Lee en los años 60: crear personajes inspirados en los niños marginados que leían sus revistas. Así, un tímido estudiante de ciencias se convierte en Spider-Man, con historias que siguen tanto su atormentada vida escolar como sus aventuras nocturnas de lucha contra el crimen.



"Era un tipo increíble, positivo y lleno de energía, incluso en los últimos años de su vida. Visitó el estudio y accedió a ponerse un disfraz ridículo con unas tijeras

Hoy en día, el geek se ha convertido en el Mainstream. Las convenciones de la cultura pop impulsan una industria multimillonaria en todo el mundo y los superhéroes se han apoderado de Hollywood. De las diez películas más vistas en Brasil en 2022, seis son adaptaciones de historietas, cuatro de las cuales son personajes de Marvel.



“Stan era en parte escritor, en parte vendedor de autos. Tenía muchas ganas de llamar tu atención”, recuerda Sam Raimi, quien dirigió la trilogía Spider-Man (2002, 2004 y 2007) y la reciente Doctor Strange in the Multiverse of Madness (2022), inspirada en los héroes creados por Lee y Steve Ditko. “Podías ver cómo había pasado toda su vida tratando de convencer a los editores apáticos con conceptos emocionantes. En todas las interacciones que tuve con él, me di cuenta de que nunca perdió ese espíritu de vendedor. Estaba entusiasmado con las historias y los conceptos, como todos los grandes fanáticos de Marvel”.

El equipo de superhéroes de Los Cuatro Fantásticos fue creado en 1961 por Stan Lee y Jack Kirby. Foto: MarvelRed

Con Jack Kirby, Lee también creó a personajes como Los Cuatro Fantásticos, Hulk, Thor, Iron Man, Black Panther y los X-Men. La galería de personajes que salió de su pluma incluye Daredevil (en colaboración con Bill Everett) y muchos otros.



Además de su creatividad, también tenía un carisma irresistible y supo usar este encanto para permanecer muy cerca de sus creaciones. Con Raimi consolidó la tradición de hacer cameos en las películas de sus héroes, todo empezó en el telefilme El juicio del increíble Hulk (1989) y en la exitosa X-Men: La película (2000). Desde Iron Man (2008) hasta Avengers: Endgame” (2019), encontrar la escena de Lee se ha vuelto más divertido para los fanáticos. En Thor: Ragnarok (2017), por ejemplo, interpretó al barbero encargado de cortarle el pelo a Thor en contra de la voluntad del héroe.



“Era un tipo increíble, positivo y lleno de energía, incluso en los últimos años de su vida. Visitó el estudio y accedió a ponerse un disfraz ridículo con unas tijeras”, recuerda el director y guionista Taika Waititi. “Coleccionaba historietas de niño y fue un privilegio trabajar con él”, concluye.



Con el paso de los años, la importancia de Lee en la creación de estos personajes, en comparación con Kirby y Ditko, ha llegado a ser cuestionada: ¿sería la paternidad quien dio la idea original o el responsable de la concepción visual?

Hulk fue una de las creaciones de Lee. Foto: Marvel

Una cosa es segura, el carisma, la facilidad de comunicación y el alto nivel que alcanzó en Marvel hicieron de Lee una figura central. El periodista y crítico especializado en historietas Érico Assis piensa que este debate tiende a no tener fin, sobre todo porque todos los involucrados están muertos.

“Lee tenía la personalidad de animador, era el tipo de 'vamos chicos'. Era muy importante revelar los nombres de los autores y, por supuesto, el suyo. Fuese o no el creador más importante de los personajes, era quien sabía hablar y conversar con el público”.



‘Es como los Beatles’

Escena de Avengers: Infinity Wars Foto: Marvel

Autor del libro Sr. Maravilla: la biografía de Stan Lee, Roberto Guedes, también recuerda que el escritor nunca dejó de dar crédito a sus socios.

“Se hizo más famoso de forma natural, porque era el editor y era mucho más elocuente y carismático”, puntualiza.



No puedo imaginar a alguien más que haya influido en la cultura pop de manera tan significativa en los últimos 100 años

“Stan Lee es a los cómics lo que los Beatles fueron a la música o Pelé al fútbol, un tipo responsable de influenciar a muchos para seguir esta profesión”.

La positividad de Stan Lee es un sello distintivo, no solo de su personalidad, sino también de su trabajo. El caricaturista brasileño Mike Deodato Jr., que trabajó durante 24 años en Marvel, bromea diciendo que Lee era una especie de Papá Noel para los nerds y fanáticos de los cómics, un tipo que lograba encantar a través del optimismo y hacer que tanto los empleados como los fanáticos se sintieran parte de un mismo equipo.

“No puedo imaginar a alguien más que haya influido en la cultura pop de manera tan significativa en los últimos 100 años. No tendría trabajo si no fuera por él, porque crecí leyendo cómics de superhéroes, principalmente de Marvel”, señala Deodato, quien conoció a Lee en persona en una convención de cómics en 2012.



El artista exclusivo de DC Comics, pero que también trabajó para Marvel, Ivan Reis también celebra la importancia de Lee: “Sus creaciones ayudaron y siguen ayudando a moldear a todo un mercado y una base de fans hasta el día de hoy”.

LUCAS SALGADO

O GLOBO (BRASIL) – GDA

Rio de Janéiro