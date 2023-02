Steven Spielberg lloró durante casi todo el rodaje de The Fabelmans. Necesitaba espacio para soltar sus lágrimas y la silenciosa comprensión de sus colaboradores. El mítico director de E.T., Tiburón o La lista de Schilender, se quedaba con la mirada extraviada y el corazón arrugado al finalizar cada escena. Estaba tan absorto en sus pensamientos y sus sentimientos que se olvidaba de decir: ‘¡Corten!’. Y su asistente tenía que dar la orden.



Su película sobre un chico que se apasiona por registrar la vida con su cámara se convirtió en el espejo de su propia vida. Incluso se dio la licencia emocional de incluir dos actores que no eran dos personajes más –Michelle Williams y Paul Dano-, sino que eran Leah y Arnold, sus padres, en una casa de dos plantas en Phoenix, Arizona, donde creció y se enamoró del cine.

Steven Spielberg posa con los Globos de Oro otorgados por su filme autobiográfico: "The Fabelmans", Foto: EFE/Caroline Brehman

El legendario cineasta que ha hecho llorar a más de uno con sus historias –El color púrpura, Múnich o Rescatando al soldado Ryan, por mencionar algunas- no calculó cuan profundo sería el impacto emocional con su más reciente película ni qué tan vivencial le resultaría. Su carta de amor por el cine se suma a las múltiples declaraciones previas que han hecho otros grandes nombres del séptimo arte.

En el 2011, el grandioso Martin Scorsese estrenó su primera película en 3D: pasó medio siglo de exitosa carrera para que se aventurara en un formato que le permitió homenajear a uno de sus inspiradores y prácticamente uno de los creadores del cine, Georges Méliès. Basado en la reconocida novela homónima, 'La invención de Hugo Cabret', Scorsese le rindió un tributo a los inicios del cine en París, la cámara oscura y a los incipientes efectos especiales que serían el abono de un nuevo género en la pantalla (la ciencia ficción) y los albores de un oficio que cambiaría el mundo.

Hugo es la vida de un huérfano brillante que busca rescatar la memoria de su padre, un inventor prodigioso, y en su camino se cruza con la genialidad de Méliès. La película se quedó con cinco de los 11 premios Óscar a los que estuvo nominada, con las actuaciones de Jude Law, Chloë Grace Moretz, Asa Butterfield, Ben Kingsley y Sacha Baron Cohen.

El llamado de la nostalgia

El cine dentro del cine: cómo se rueda, el encanto de una sala oscura, el ruido de los proyectores -hoy en desuso-, las historias que marcaron vidas. Casi todos los grandes cineastas han hecho su carta de amor por este oficio que mueve masas, emociones, sentimientos y hasta genera movimientos sociales, pero que en sus entrañas es la muestra de que el amor es el motor del mundo y el cine es uno de sus canales fundamentales.



Giuseppe Tornatore dirigió un clásico de la gran pantalla: Cinema Paradiso, el relato de Totó (Salvatore) un pequeño que se enamora del cine en la Italia de la posguerra, después de enterarse de la muerte de su padre en el frente. Perdido y triste se refugia en el cinema del pueblo –el Paradiso- y entabla una curiosa y bonita relación de amistad con el proyeccionista. Todos estos recuerdos serán parte de su memoria años más tarde, cuando regrese a su pueblo natal para hacer las paces con su pasado. En 1988 llegó a los teatros esta conmovedora historia que fue musicalizada magistralmente por ‘il maestro’, el fallecido Ennio Morricone, un retrato magistral de cómo la vida, en todo su esplendor y dolor, se puede mitigar en una sala de cine.

Tarantino (al fondo) junto a Margot Robbie en el rodaje de 'Once Upon a Time in Hollywood'. Foto: Sony Pictures

Es un cliché, para muchos hasta una obviedad: hay muchas cartas de amor al cine escritas por sus autores. Podríamos pasar horas recapitulando porque casi que cada película es una declaración romántica al oficio; sin embargo es válido también mencionar a Michel Hazanavicius que hizo la suya en el 2011 con 'The Artist', un retrato en blanco y negro que revelaba el dramático fin del cine mudo y el paso al sonoro; Mia Hansen-Løve estrenó en el 2021 'La isla de Bergman', en la que una pareja de cineastas estadounidenses busca inspiración en la isla de Fårö, donde vivió el legendario Ingmar Bergman, o Quentin Tarantino que logró desligarse de su habitual y particular cine de acción para hacer un brillante filme plagado de referencias y homenajes: 'Once Upon a Time in Hollywood' en la que le daba una genial vuelta de tuerca a uno los crímenes que sacudió a la industria: la masacre que cometieron los hippies liderados por Charles Manson.

'La La Land' cuenta la historia de dos soñadores, la aspirante a actriz Mia (Emma Stone) y el pianista Sebastian (Ryan Gosling). Foto: Archivo particular

El cine dentro del cine parece un género aparte, y siempre tiene algo precioso por contar. Damien Chazelle logró 14 nominaciones al Óscar por La La Land, con Emma Stone (que interpreta a una luminosa aspirante a estrella de cine) y Ryan Golsling. Recientemente estrenó Babylon, con Brad Pitt y Margot Robbie, en la que narra los años locos de los días del cine mundo, donde había orgías, amor, elefantes, cocodrilos, voces chillonas, fiestas delirantes y hasta hombres que devoraban ratas vivas. Chazelle, esta vez, dividió a la crítica y ‘solo’ aspira a tres premios Óscar.



'The Fabelmans', el filme de Spielberg, tiene en cambio las cartas ganadoras y aspira a siete premios. Y su secreto puede ser la honestidad. Es una película que sale de su corazón. Durante el encierro de la pandemia, que puso contra la pared a la industria cinematográfica del mundo con las cuarentenas y el auge del streaming, el famoso director escribió para Empire Magazine su acto de fe en un arte que como el ave Fénix renace del polvo.

“En una sala de cine, ves películas con las personas importantes en tu vida, pero también en compañía de extraños. Esa es la magia que experimentamos cuando salimos a ver una película, una obra de teatro, un concierto o una rutina de comedia. No sabemos quiénes son todas estas personas sentadas a nuestro alrededor, pero cuando la experiencia nos hace reír o llorar o animar o contemplar, y después cuando se encienden las luces y dejamos nuestros asientos, las personas con las que salimos de la sala hacia el mundo real ya no se sienten como completos extraños. Nos hemos convertido en una comunidad, tanto en corazón como en espíritu, o en todo caso, compartimos durante un par de horas una experiencia poderosa. Ese breve intervalo en el cine no borra las muchas cosas que nos dividen: raza o clase o creencias o género o política. Pero nuestro país y nuestro mundo se sienten menos divididos, menos fracturados, después de que una congregación de extraños se rieron, lloraron, saltaron de sus asientos juntos, todo al mismo tiempo”.



Larga vida al cine y con ella a todas las cartas de amor que se escriban para rendirle un tributo.



SOFÍA GÓMEZ G.

CULTURA

@CulturaET

