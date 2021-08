Aquí puede ver al Spiderman de Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland

Este lunes, la espera por fin terminó para los seguidores de las películas de Spider-man, luego de que Sony revelara oficialmente el tráiler de la nueva entrega de la saga 'Spider-Man No Way Home' (Spider-Man: sin camino a casa), que llegará a las salas de cine el próximo 16 de diciembre.



El tráiler, que sufrió una filtración el fin de semana, deja ver que en esta película el mundo descubrirá quién está detrás de Spider-Man, pues la identidad de Peter Parker será revelada.



Para arreglar el problema, Peter, interpretado por Tom Holland, acudirá a Doctor Strange quien tiene el poder de borrar los recuerdos de todos.



Pero aunque Doctor Strange intentará usar un hechizo para que el mundo olvide la identidad del superhéroe, el proceso no saldrá bien y se abrirá la puerta al 'multiverso'.



“Alteramos la estabilidad espacio-tiempo. El Multiverso es un concepto del que sabemos, alarmantemente, poco", dice el hechicero en las escenas presentadas.

El tráiler de la película deja ver el regreso de otros personajes de la saga original, como es el caso de Doctor Octopus y el Duende Verde.



Además, la llegada del multiverso a la cinta abrió la puerta para que los fanáticos especularan sobre la posible aparición de los spider-man anteriores en esta película, por lo que los rumores hablan que Tobey Maguire y Andrew Garfield podrían aparecer en la cinta, aunque todavía es un misterio.



Lo que sí es cierto es que la difusión del tráiler y la ilusión de la nueva película despertó el interés por repetir las películas de Spider-man para prepararse para seguir la historia en diciembre.



Le contamos dónde puede ver las películas de Spider-man de Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland.

Tobey Maguire

Tobey Maguire protagonizó tres películas de Spider-man en los años 2002, 2004 y 2007.



Esta saga fue dirigida por Sam Raimi y muestra la historia de Peter Parker tras ser mordido por una araña. La segunda película muestra la lucha del hombre araña contra Doctor Octopus y la última sigue los enfrentamientos de Spider-man con Venom.



Las dos primeras películas protagonizadas por Tobey Maguire pueden verse en la plataforma de streaming Netflix, mientras que la tercera entrega está disponible en HBO Max.



Andrew Garfield

Con el éxito de las primeras tres películas de Spider-man, Sony decidió traer esta historia nuevamente a las pantallas. Fue allí cuando Andrew Garfield protagonizó las películas ‘El sorprendente hombre araña’ (2012) y ‘El sorprendente hombre araña 2’ (2014).

‘El sorprendente hombre araña’ se encuentra en Netflix y Amazon Prime, aunque parcece no estar disponible en el país, mientras que la segunda parte está disponible en la plataforma Netflix.

Tom Holland

Unos años después, Tom Holland debutó como Peter Parker en la película Civil War. Tras dicha cinta, llegó la película 'Spider-Man: De regreso a casa' (2017).



Holland también hizo parte de ‘Avengers: Endgame’ (2019) y protagonizó la segunda entrega de ‘Spider-Man: Lejos de casa’ (2019).

Las películas de Civil War y Avengers Endgame están disponibles en Disney Plus, mientras que 'Spider-man: De regreso a casa' y ‘Spider-man: Lejos de casa’ están en Netflix y Amazon Prime, respectivamente.



