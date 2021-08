Lo que dejó ver la filtración del tráiler de Spider-Man

A veces las llamadas filtraciones con avances de películas esperadas no son tales. Pueden haber sido más calculadas de lo esperado. Sin embargo, lo ocurrido este fin de semana con Spider-Man No Way Home parece haber sido una filtración real, no deseada por los estudios, pese a que los seguidores del Spider-man de Tom Holland comían ansias por un bocado de adelanto de la tercera película de la serie.

Pese a que al principio muchos dudaron, quienes vieron este tráiler entendieron que la filtración era real al notar que los efectos especiales estaban inacabados y por la reacción de la productora Sony Pictures que rápidamente consiguió bloquear las publicaciones que reproducían el contenido de este adelanto.



Sin embargo, el revuelto no hacía más que empezar. Hubo hasta memes, en los que recordaban que esta vez no fue Holland (famoso por soltar imprudentes spoilers) quien filtró los detalles o en los que se ilustraba la emoción de los seguidores ante el avance, sin que importara la calidad del mismo.



Comentaristas cinéfilos de la web que alcanzaron a verlo, relataron de diferentes formas lo que se alcanzó a ver y pronosticaron cuándo será el verdadero lanzamiento del tráiler oficial (unos dicen que este 23 de agosto mismo, otros dicen que posiblemente haya que esperar más).

En lo que coinciden es en la historia vista de la continuación de Spider-Man: Lejos de casa (2019), en la que Holland repite como el héroe de poderes arácnidos y Zendaya como MJ, su gran amor.

Dirigida por Jon Watts, esta cinta -con fecha de estreno para el 17 de diciembre- contará con la aparición de Benedict Cumbarbatch en su personaje del Doctor Strange y el regreso a la historia de Alfred Molina, a quien en la serie de películas del mismo superhéroe en las que Peter Parker fue interpretado por Tobey McGuire hizo el papel de Doctor Octopus, retoma este personaje, que aparece en el tráiler filtrado.

Del tráiler se sabe que comienza con el interrogatorio a Peter Parker, acerca de los hechos de la historia anterior. Después pasa a la conversación entre Peter y MJ: "Para que conste, nunca quise mentirte. ¿Cómo le dices a alguien que eres Spider-Man?"



El mundo está enterado de la identidad de Spider-Man y Peter acude al Doctor Strange quien tiene el poder de borrar los recuerdos que todos tienen sobre Spider-Man y Peter Parker. Sin embargo, habrá consecuencias inesperadas, por algo el hechicero le advierte: "Ten cuidado con lo que deseas".

REDACCIÓN DE CULTURA

@CulturaET