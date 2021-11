‘Spiderman No Way Home no es el final': confirman nueva trilogía

El mismo día en que arrancó la preventa mundial para el estreno de la película ‘Spiderman: No Way Home’, que generó el colapso de cientos de páginas de empresas de cine que venden las boletas para ver la cinta, los fanáticos de este superhéroe recibieron otra gran noticia: esta película no será el final de la historia del hombre araña.



Así lo confirmó Amy Pascal, productora de la película, a ‘Fandango’, sitio web especializado en la venta de boletos e información de los últimos estrenos del cine.

En entrevista con Fandango, Pascal aseguró que se están preparando para hacer la próxima película de Spiderman, que también contará con la participación de Tom Holland, quien ha interpretado este personaje en las entregas 'Spiderman: Homecoming’ y ‘Spiderman: Far From Home’.



"Esta no es la última película que vamos a hacer con Marvel, esta no es la última película de Spiderman (...) Nos estamos preparando para hacer la próxima película de Spiderman con Tom Holland y Marvel”, afirmó la productora.



(Lea también: Imperdible: vea aquí el nuevo tráiler de Spider-Man: No Way Home)



Pascal también reveló que ‘Spiderman No Way Home’ sería el final de esta trilogía y que la siguiente película de este superhéroe sería el comienzo de una nueva.

​

“Estamos pensando en esto como tres películas, y ahora vamos a pasar a las siguientes tres. Esta no es la última de nuestro MCU”, enfatizó.

Sin embargo, la participación de Tom Holland en tres nuevas películas podría estar en duda. Recientemente, el actor afirmó que no espera seguir interpretando este personaje más allá de sus 30 años.



‘Tengo que considerar a Peter Parker, porque es una parte importante de mi vida. Si estoy interpretando a Spiderman después de los 30 años, he hecho algo mal”, afirmó, según citó el diario ‘El Comercio’.



(Además: Andrew Gardfield, aburrido de que le pregunten lo mismo sobre Spider-Man)



Spiderman No Way Home comenzará después de que el mundo conociera la identidad del hombre araña tras ser revelada por Mysterio.



Peter Parker intentará recuperar su vida y su identidad secreta con la ayuda de Doctor Strange. Sin embargo, los planes no saldrán como esperan y el multiverso pondrá en riesgo a la humanidad.



Al respecto, Pascal reveló que esta es una de las películas más ambiciosas de la saga: “La película es tan ambiciosa y tiene todo lo que la gente espera de una película de Spider-Man. Todo el espectáculo, todo el corazón”, dijo.



Esta película llegará a los cines colombianos el próximo 16 de diciembre.

Tendencias EL TIEMPO

Más noticias

Los memes que dejó el esperado tráiler de ‘Spider-Man, No way Home’

Aquí puede ver al Spiderman de Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland

¿Qué hacen hoy los actores de la primera película de 'Spiderman'?

Guía para ver todas las películas del UCM de Marvel en orden

La razón por la que Sebastián Boscán 'odió' su papel en Pasión de Gavilanes